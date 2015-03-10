桂林银行获批信贷资产证券化业务资格 成第二批获准银行

路透北京3月10日 - 中国城商行--桂林银行近日表示，该行已经获得开办信贷资产证券化业务主体资格，成为银监会实行备案制后全国第二批获此业务资格的商业银行。

一位接近监管层人士并对路透表示，目前已有新一批银行获得了备案发行信贷资产证券化的资格，主要是小银行，以城商行居多；此外，还有一些西南、东北地区的小银行目前正在申请资格。

桂林银行网站新闻稿称，银监会将资产证券化审批制变更为备案制后，该行即着手主体资格申报工作，并向监管部门提交了申报材料。

“此后，我行可根据自身实际开办资产证券化业务，确定发行规模，只需向银监会备案登记，无需再走审批流程，将大大有利于我行盘活存量资产，降低信用风险，进一步优化收入结构和风险结构。”该行称。

1月，中国银监会发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。在这份文件中，银监会表示，核准的27家银行开办资产证券化业务应履行相应备案登记程序，并遵守《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》。

去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。

资产证券化是指发起人将缺乏流动性但具有某种可预测现金收入属性的资产或资产组合出售给特定发行人，或者将该基础资产信托给特定受托人，通过创立一种以该基础资产产生的现金流为支持的金融工具或权利凭证，在市场上出售变现该资产支持证券的一种结构化融资手段。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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