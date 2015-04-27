上海自贸区银行业监管政策在扩展区域内复制推广--上海银监局

路透上海4月27日 - 在上海（中国）自由贸易实验区近期扩容后，上海银监局近日下发通知称，将原本在上海自贸区实施的银行业监管政策在扩展区域内全面复制推广，例如中资银行总行可授权扩展区域内的分行开办离岸业务。

上海自贸区由原先的外高桥保税区、浦东机场保税区和洋山保税港区，近日扩展至金桥开发区、张江高科技区和陆家嘴金融区，面积由原先的28.78平方公里扩大到120.72平方公里。

银监局新闻稿称，对于已取得离岸银行业务资格的中资商业银行总行，可授权其位于上海自贸区扩展区域的分行开办离岸银行业务；扩展区域内的银行业金融机构分行级以下的机构和高管的准入事项，由事前审批改为事后报告。

另外，全国性中资商业银行、政策性银行、上海本地银行在扩展区域内增设或升格分支机构的年度网点计划，不再需事前审批，在区内增设或升格银行分支机构不受该银行在上海地区年度网点总计划的限制；上海辖内从事自贸区业务的银行业金融机构均须就自贸区业务持续开展事前、事中、事后的全流程风险评估。

上海银监局将进一步前瞻探索建立符合区内银行业实际的相对独立的银行业监管体系，贴近市场提供监管服务，有效防控风险。目前，上海银监局正谋划搭建自贸区金融创新监管互动平台，前瞻探索原则导向和与市场良好互动相结合的新型监管理念和模式，

新闻稿称，上海银监局亦将重点支持符合条件的民营资本在自贸区内设立各类银行业金融机构，如银行、金融租赁公司、金融消费公司等。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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