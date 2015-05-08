存贷比未来仅作为参考指标 研究银行投贷联动机制--中国银监会

路透北京5月8日 - 中国银监会副主席周慕冰周五表示，未来会把存贷比由监管指标改为参考指标；一季度末商业银行不良贷款率为1.39%，仍低于国际同业水平；其中小微企业贷款不良率要高于平均水平一倍多，不过银行不良贷款拨备充足，总体风险可控。

他在国新办的发布会上并介绍称，银监会正在推动商业银行投贷联动机制研究，鼓励条件成熟的银行探索建立科技企业金融服务事业部，大力支持科技企业创新发展。

中国银监会正着手修订已实施20年的《商业银行法》，其中市场呼声较高的是取消75%的存贷比限制。“我们已经就存贷比修改上报国务院法制办，今年已经列入修法内容，准备在修法中把它由监管指标改为参考指标。”周慕冰在发布会间隙回答路透提问时说。

他同时在发布会上表示，银行业在服务实体经济的同时，自身也保持了稳健发展，银行业风险总体可控，盈利、拨备和资本等主要指标持续保持在较高水平，一季度末的商业银行不良率与国际同业相比仍然处于较低水平。

“（不过）确实小微企业贷款的不良率高于各项贷款的平均不良率水平，小微企业贷款不良率要高于平均水平一倍多一点，是在3-4%。”他说，“这也是正常的...在对商业银行考核中，对小微企业贷款的不良率有一个容忍度，比一般贷款不良率的容忍度要高出一倍。”

他援引数据指出，一季度末，商业银行加权平均资本充足率同比上升1个百分点至13.1%，贷款损失拨备覆盖率为212%，总的贷款拨备比率为2.96%，具有较强的风险抵御能力。

银监会此前数据显示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

在服务业实体经济方面，银监会提出要稳增长与调结构并重，立足于实体经济有效需求，在继续保持合理贷款增速的同时，进一步优化信贷结构，积极支持产业结构调整和优化升级。

“我们支持实体经济，但不支持产能过剩行业……要向实体提供更多适应战略性新兴产业和新兴业态发展需求、更多与“互联网+”时代特征相契合的金融产品和服务。”他说，“正在推动研究，对科技创业企业，银行不但要贷款还要投资，通过投贷联动方式（予以支持）。”

周慕冰同时透露，坚持用好增量与盘活存量并重，进一步推进信贷资产证券化和信贷资产流转业务，扩大信贷资产证券化发起机构范围和基础资产范围；加快信贷资产流转，加大不良资产处置核销力度，积极采用市场化手段，多渠道、批量化处置不良资产，为新增贷款腾出空间。

针对商业银行是否会购买地方债的问题，他回应称，商业银行有自主权，会根据自身的风险判断作出决定，监管部门不会干预。

经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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