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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 17:31 BJT

一季度商业银行不良率继续上升 风险可控拨备充足--中国银监会

路透北京5月8日 - 中国银监会周五公布，今年一季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达到1.39%；不过，银行业信贷资产质量总体可控，资产减值准备较为充足。

中国银监会发布2015年一季度监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元；商业银行不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。

对资产质量承压，银监会表示，一季度银行业信用风险继续上升，但信贷资产质量总体可控，且整体风险抵补能力保持稳定，针对信用风险计提的减值准备较为充足，资本充足率继续维持在较高水平。

银监会数据显示，2015年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为20,826亿元，拨备覆盖率为211.98%，贷款拨备率为2.96%。

一季度商业银行当年累计实现净利润4,436亿元，同比增长3.73%。增速低于去年同期的15.94%。

中国银监会副主席周慕冰周五表示，一季度末商业银行不良贷款率为1.39%，仍低于国际同业水平；其中小微企业贷款不良率要高于平均水平一倍多，不过银行不良贷款拨备充足，总体风险可控。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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