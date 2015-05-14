中国拟试点不良资产证券化 探索银行业务子公司制改革--银监会官员

路透北京5月14日 - 中国银监会审慎规制局副局长叶燕斐周四表示，去年信贷资产证券化都是正常类优质资产，资产类别没有限制，今年考虑将不良资产试点做证券化；在商业银行法修改前，贷存比的统计口径不会调整。

他在2014年银监会年报发布会上并表示，将积极推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。

“存贷比目前不是业务推展的限制，在修改商业银行法前，统计口径不会调整。”他并称。

国务院周三的常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

中国银监会副主席周慕冰此前对路透表示，“我们已经就存贷比修改上报国务院法制办，今年已经列入修法内容，准备在修法中把它由监管指标改为参考指标。”（完）

(发稿 李贺； 撰写 李铮；审校 毕晓雯)

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