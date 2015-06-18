中国银监会下放城商行信贷ABS备案业务至地方银监局--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月18日 - 中国信贷资产证券化（ABS）项目发行的行政审批将再次放松。三位消息人士周四对路透表示，中国银监会近期已将城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局。
一位消息人士指出，大型商业银行的ABS项目还是到银监会备案，而城商行在获得备案制资格后可以到当地银监局备案，以后信贷ABS项目审批的速度会更快。
“这是必须要做的，信贷ABS扩容后，所有城商行的材料都递到会里是不行的；地方银监局已经具备了技能，还需要工作中熟练。”一位熟悉业务的投行人士称。
银监会去年底发文称，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批；银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行前进行备案登记，已经备案产品在三个月内完成发行。
路透就此事联系中国银监会，暂未获得相关评论。
上述投行人士表示，权力下放后，银监会不一定会有相关的工作细则出台，随着地方银监局对业务流程的熟悉，会逐渐形成规则。
一位接近监管层人士称，此前，银监会对银行信贷ABS备案登记的管理就比较宽松，甚至几周就通过，这次等于银监系统进一步放松管制；不过，央行对项目还是会有一定审核。
尽管信贷ABS扩容的路径明确，但亦有城商行人士坦言，虽然权力已经下放，但是地方银监局对ABS备案制流程没有确定，还没落实具体该怎么办。
中国央行此前公告，已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS，意味着注册制正式启动；而不久前，第一批ABS信息披露指引以及第一批注册制车贷项目也已面世。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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