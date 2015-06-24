中国通过商业银行法修正案草案 删除75%存贷比规定--国务院

路透北京6月24日 - 中国国务院常务会议周三表示，通过了《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

中国政府网援引国务院常务会议称，会议并通过《“互联网+”行动指导意见》，中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。

常务会议指出，设立中国保险投资基金。基金采取有限合伙制，规模为3,000亿元人民币，主要向保险机构募集，并以股权、债权方式开展直接投资或作为母基金投入国内外各类投资基金，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。

会议并指出，适当降低社会保险费率，是为企业减负的定向调控重要举措，有利于稳增长、促就业。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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