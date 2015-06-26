中国银监会称鼓励民资入股银行业金融机构

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国银监会表示，鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构。
中国政府网周五刊登的关于促进民营银行发展的指导意见称，投资入股银行业金融机构的民营企业最近三个会计年度须连续盈利，且该民营企业年终分配后净资产须达到总资产30%以上，权益性投资余额不超过净资产50%等条件。
意见并鼓励民营银行定位于服务实体经济特别是中小微企业、“三农”和社区；同时要求民营银行注册资本要求遵从城市商业银行有关法律法规规定。
意见指出，民营银行可利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术提供普惠金融服务，鼓励民营银行探索创新“大存小贷”、“个存小贷”等差异化、特色化经营模式，提高与细分市场金融需求的匹配度。
中国银监会主席尚福林在记者会上表示，试点的五家民营银行已全部开业，总体运行平稳。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。