中国银监会称鼓励民资入股银行业金融机构

路透北京6月26日 - 中国银监会表示，鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构。

中国政府网周五刊登的关于促进民营银行发展的指导意见称，投资入股银行业金融机构的民营企业最近三个会计年度须连续盈利，且该民营企业年终分配后净资产须达到总资产30%以上，权益性投资余额不超过净资产50%等条件。

意见并鼓励民营银行定位于服务实体经济特别是中小微企业、“三农”和社区；同时要求民营银行注册资本要求遵从城市商业银行有关法律法规规定。

意见指出，民营银行可利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术提供普惠金融服务，鼓励民营银行探索创新“大存小贷”、“个存小贷”等差异化、特色化经营模式，提高与细分市场金融需求的匹配度。

中国银监会主席尚福林在记者会上表示，试点的五家民营银行已全部开业，总体运行平稳。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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