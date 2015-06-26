中国银监会称民资入股银行已畅通无阻 未考虑银行获券商牌照事宜（更新版）

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路透北京6月26日 - 民间资本入股银行金融机构的各式渠道已畅通无阻。中国银监会周五表示，鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构。

银监会表示，目前并未考虑银行获得券商牌照的事宜，这是两个不同性质的机构，中国不可能去搞全能银行；而贷存比取消也不会影响银行的经营，后续的其他流动性监管指标已在运行。

“目前有40多个要申请设立的民营银行，能不能达到他们的意愿还要看他们的准备情况和我们的审批情况。”银监会主席尚福林在新闻发布会上表示。”

银监会并对“促进民营银行发展的指导意见”给出更多解读，如投资入股银行业金融机构的民营企业最近三个会计年度须连续盈利，且该民营企业年终分配后净资产须达到总资产30%以上，权益性投资余额不超过净资产50%等条件。

尚福林并表示，民营银行筹建申请受理权和开业审批权下放到各地银监局。根据指导意见，筹建申请由发起人共同向拟设地银监局提交，经初审后报银监会。后者自收到完整申请材料起4个月内做出批准或不批准的书面决定。

**设立民营银行股东将有更多责任**

意见指出，民营银行可利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术提供普惠金融服务，鼓励民营银行探索创新“大存小贷”、“个存小贷”等差异化、特色化经营模式，提高与细分市场金融需求的匹配度。

民间资本发起设立民营银行的五项原则为，包括有承担剩余风险的制度安排；有办好银行的资质条件和抗风险能力；有股东接受监管的协议条款；有差异化的市场定位和特定战略；有合法可行的回复和处置计划。

尚福林称，“作为民间资本发起设立民营银行的原则之一，是确保守住不发生系统性区域性金融风险底线的重要保障。”

中国银监会副主席周慕冰同日在2015年陆家嘴金融论坛上表示，将推进民营银行、消费金融公司、村镇银行设立实现常态化，成熟一家，设立一家，支持和鼓励民间资本投资农村中小金融机构，不断完善多层次、广覆盖、差异化的银行业机构体系。

指导意见并提出，在风险管理方面，还要求不借助大股东地位干预民营银行正常经营，不施加不当的经营指标压力。加强关联交易管理，严格控制关联授信余额，防范不当关联交易风险。鼓励将股东承诺作为重大事项纳入信息披露范围等。

2014年，银监会批准五家民营银行的筹建工作，分别是前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、上海华瑞银行、浙江网商银行。目前，五家银行已全部相继开业。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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