各国监管机构协议松绑杠杆比例规定 协助经济复苏

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦1月12日 -全球银行监管机构周日达成协议，将松绑一项新规范的编修方式，以期避免阻碍全球融资渠道。该项新规定旨在自2018年起控制高风险资产负债表操作。
周日这项决定，是随着焦点转向协助经济复苏之际，监管机构也变得更愿意对银行通融的最新迹象。
然而，这项松绑措施可能只是暂时性的，因监管机构表示，对于新杠杆比率的最终水准仍未达成协议。
一名知情消息人士称，该比率原先设定在资本的3%，但美国和英国等地的监管机构推动要设定更高比率。
该规定是巴塞尔三号协定的一部分，由巴塞尔委员会草拟，而周日时其监督机构--由欧洲央行总裁德拉吉为首的国际监管负责人小组(Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS)支持对杠杆比率的调整。
“最终的校准和任何进一步的调整，会在2017年前完成，”GHOS在巴塞尔会议后的声明中称。
GHOS周日亦表示，考量更简单的资本规则将是2014年和2015年的首要任务。
GHOS也修改了净稳定资金比率(NSFR)的规定，以避免过度依赖短期融资。2007年信贷危机显示，在市场危机期间，短期融资可能会枯竭。
这些调整可能让资金来源主要为存款的银行能缓解压力，但对依赖短期融资的投资银行可能略显严苛。
调整后的NSFR将公告接受公众反馈。(完)
(编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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