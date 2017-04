各国监管机构协议松绑杠杆比例规定 协助经济复苏

路透伦敦1月12日 -全球银行监管机构周日达成协议,将松绑一项新规范的编修方式,以期避免阻碍全球融资渠道。该项新规定旨在自2018年起控制高风险资产负债表操作。

周日这项决定,是随着焦点转向协助经济复苏之际,监管机构也变得更愿意对银行通融的最新迹象。

然而,这项松绑措施可能只是暂时性的,因监管机构表示,对于新杠杆比率的最终水准仍未达成协议。

一名知情消息人士称,该比率原先设定在资本的3%,但美国和英国等地的监管机构推动要设定更高比率。

该规定是巴塞尔三号协定的一部分,由巴塞尔委员会草拟,而周日时其监督机构--由欧洲央行总裁德拉吉为首的国际监管负责人小组(Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS)支持对杠杆比率的调整。

“最终的校准和任何进一步的调整,会在2017年前完成,”GHOS在巴塞尔会议后的声明中称。

GHOS周日亦表示,考量更简单的资本规则将是2014年和2015年的首要任务。

GHOS也修改了净稳定资金比率(NSFR)的规定,以避免过度依赖短期融资。2007年信贷危机显示,在市场危机期间,短期融资可能会枯竭。

这些调整可能让资金来源主要为存款的银行能缓解压力,但对依赖短期融资的投资银行可能略显严苛。

调整后的NSFR将公告接受公众反馈。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。