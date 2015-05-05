汇丰第一季税前获利增长4% 受益于投行业务复苏

路透伦敦5月5日 - 欧洲最大银行汇丰控股 HSBA.L 周二公布，第一季税前获利增长4%，好于预期，因该行的投行业务营收回升，抵消了合规和监管成本的增加。

同对手瑞银集团(UBS) UBSN.VX 一样，汇丰的交易业务受益于年初市场波动性激升，这助其基础营收增长4%。

虽然汇丰获利的增幅远不及瑞银的净利几乎翻倍，不过其第一季税前获利71亿美元，远胜于分析师平均预估的58亿美元。

早盘交易中汇丰股价下跌近1%，表现不及欧洲银行类股 .SX7P 的上涨1%。

汇丰称，英国金融市场行为监管局(FCA)曾要求其提交有关其瑞士私人银行的信息。

汇丰承认，过去在瑞士私人银行的内控不能达标，但周二其表示，该丑闻未损害公司的获利。之前曾有指控称该私人银行部门帮助数千富人逃税。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)称：“此事未导致业务出现大幅下滑。我们未看到有哪项业务出现重大变化。”

汇丰之前曾表示，正在考虑将总部迁出英国，但除了欧智华表示将需要几个月才能做出决定之外，未有进一步的置评。汇丰第一季基础运营成本同比增长6%，部分是由于合规部门的雇员增加。

欧智华表示，如果决定了搬迁总部，将需要召开股东大会表决。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。