建行养老金子公司即将挂牌 全年盈利增幅料平稳--董事长

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港6月15日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章周一称，该行养老金业务子公司已定于6月下旬挂牌，全国社保基金有望参股成为第二大股东；并预计建行全年盈利增幅料平稳，不良贷款或有小幅上升。
他在媒体简布会上称，中国推出多项稳经济措施及产业结构调整，料可在今年反映实效，该行亦会充分作好准备应对不良贷款，包括增加拨备、开展资产证券化来处理部分不良资产等。为配合业务发展需求，建行今年计划发行800亿元人民币优先股，分批按市场情况发行。
“中国经济增长下滑对银行是很大的挑战，今年整体盈利会有小的波动，但不会有大的波动，更不会出现断崖式下降，...这主要看我们的努力。”王洪章称，建行一季度净利润增幅1.8%基本反映了实际经营水平和经济下行对银行的挑战水平。
他强调，建行现时不良贷款率水平约1.4%，即使该比率再翻一倍，仍较国际大行平均不良贷款水平3%为低。他并指出，今年该行不良贷款率或会上升，但整体风险仍然可控。
王洪章亦称，目前建行也在积极参与大额存单和资产证券化，都在为提高资产质量和结构调整寻找更好的路径。
建行周一正式对外发行个人可转让大额存单，其存单最低起点金额为30万元，期限为一年，存款利率3.15%，较基准利率上浮40%。
此外，建行正有计划、有步骤、有指标地积极布局人民币国际化，采取新设分支和海外并购并举，今年考虑在东南亚、东欧和非洲增设分支机构，计划在香港设置海外融资平台，并增设香港和卢森堡两个海外项目审批中心来加快项目开展效率。
**养老金公司开业在即，业务部分分拆大势所趋**
建行去年12月获得国务院批准筹建养老金公司，这是目前惟一一个银行系养老金管理公司试点，王洪章对路透表示，“（新公司）还有10天左右时间就会挂牌成立，目前正在积极准备中。”
“养老金管理公司对建行在转型发展中意义至关重要，”他称，“建行已邀请养老金方面有经验、资金实力雄厚的全国社保基金会入股，但建行肯定是大股东，具体持股比例还在协调，条件成熟时，我们还会吸收外资参与，利用国外养老金公司产品、技术、产品等优势。”
截至去年末，建行运营养老金受托和托管资产合计近1,900亿元，运营养老金个人账户超过384万户，企业年金和养老金业务在业内处于领先地位。
王洪章认为，中国养老金事业非常有前途，而建行办养老金公司，可充分发挥该行在管理、养老金保值增值、网点服务等方面优势。
目前，随着利率市场化和金融脱媒步伐的不断加快，银行的利差日趋收窄，传统主营业务收入贡献将持续下降，银行对于子公司的经营路线设定也逐渐明晰，正力争更多业务牌照。
王洪章在会后并对路透表示，未来建行亦考虑在业务集约化的基础上分拆业务部门，单独设立子公司，实现公司化运作，“理财业务、信用卡等要看具体规模和形势，...这是银行发展的大势所趋。”（完）
(记者 赵红梅；审校 张喜良)
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