南京银行上半年净利润同比增24% 拟发优先股补充资本金

路透北京7月29日 - 中国城商行--南京银行(601009.SS)作为首个披露中报业绩的上市银行，周三交出亮丽成绩单，上半年净利同比增长逾24%，利息收入与非息收入均大幅增长。分析师指出，该行偏积极的非标策略是净利增长一大推动力。

中报显示，今年南京银行上半年净利润35.68亿元人民币，同比增长24.45%。净息差为2.65%，同比上升0.11个百分点。基本每股收益1.20元，去年同期为0.97元。

国金证券银行业分析师马鲲鹏表示，激进的非标策略是其业绩高速增长的主要驱动因素，息差回升亦主要受益于更加倾向非标的资产结构和流动性宽松。

中信证券银行业分析师向启亦表示，公司在资产摆布上更倾向于非标资产+中小微企业信贷+个人消费信贷具有高收益率的品种。上半年南京银行在商业、服务业、零售业和农业等中小微企业集中的行业信贷同比增幅均超过30%。

南京银行上半年公司利息收入185.70亿元，同比增长33.53%。在生息资产端，截至上半年末公司应收款项类投资账面价值为2,070亿元，比年初增加616亿元。在利息收入中，贷款垫款占比下降，而理财产品和信托及资管计划受益权为63亿，占比提高10个百分点至34.1%。

今年一季度业绩，南京银行即以近25%的净利增速位居16家上市银行首位。五大国有银行首季净利增速均是个位数。

中报称，该行上半年非利息净收入大涨58.35%，其中中间业务净收入17.93亿元，同比增长101.42%，占营业收入的16.43%，同比上升4.45个百分点。中间业务的增长主要得益于投行业务、贸易金融业务、金融市场业务等。

南京银行周三并宣布，拟发行不超过不超过100亿元人民币优先股，用于补充其他一级资本。中信证券报告称，若优先股成功发行，预计能够提升公司资本充足率2.1个百分点。加上6月份定向增发募集资金79亿元，为公司后续扩张夯实了基础。

中报显示，期末资本充足率为12.30%，核心一级资本充足率9.41%。

**不良资产压力**

中报称，上半年南京银行建立重点客户名单制贷后管理、和大额不良贷款名单制管理机制。加大核销力度，上半年不良贷款余额为19.42亿元，不良贷款率为0.95%，较去年末微增0.01个百分点。拨备覆盖率为347.15%，同比上升21.43个百分点。

然而中报显示，不良贷款中损失类贷款余额为1亿元，虽然占比仅为0.05%，但同比增加53.94%。同时上半年关注类贷款余额为47亿元，同比上升40.92%。多位分析师认为南京银行面临的不良资产压力依然较大。

但南京银行董秘汤哲新表示，“这是好事，我们所有的不良资产已充分显现出来。原来老不良资产已从财务上一次性全部出表了，今年上半年是我们清理家底后重新装进去的，与去年没有可比性。”

南京银行周三收报17.3元，上涨2.13%。（完）

(发稿 王蕾；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。