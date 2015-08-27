交行未来风险资产将小幅增长 权益类资产风险可控--高管

路透上海8月27日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)高管周四预计，未来一段时间交行的风险资产还将有所暴露，并小幅增长。同时，与资本市场相关的权益类资产目前风险完全可控。

交行首席风险官杨东平在业绩会上表示，上半年风险资产在管理层预期内，主要是前期风险的继续释放，但整个增长态势开始下降。不过，受国内经济大环境还在底部修复影响，未来不确定性还是比较大。

报告期内，交行累计减退风险贷款360亿元人民币，加固风险贷款384亿元。截止6月末，交行减值贷款余额501.53亿元，减值贷款增长呈现逐季放缓趋势，二季度增幅环比降低1.83个百分点，减值贷款率1.35%，比一季末的1.3%微升0.05个百分点。

近期国内资本市场的巨幅震荡下行，对商业银行资产管理业务形成压力。交行行长彭纯表示，该行的权益类资产约1,000亿元，大多与资本市场相关，主要是与券商融资融券收益权对接的产品。

“我们都是与大型券商对接，承担的是信用风险，这次（股市下跌）确实对这块业务是真实的压力测试，没有涉及到平仓的风险，最多就是差不多碰到预警线。”彭纯称。

他并表示，下一步交行会根据资本市场走向，依法合规做好资产管理和理财业务，尤其是重点做好权益类投资业务。

彭纯还介绍，交行深改方案获批后细化了约20个项目，包括引入民营资本。目前在集团层面引入民营资本有些难度，交行正在积极研究探索有条件的二级控股子公司实现股权多元化的路径，并争取成为第一家或第一批试点员工持股计划。

交行中报显示，上半年交行实现净利润373.24亿元人民币，基本符合此前路透的预估值371.24亿元；每股收益为0.5元。上半年净利息收益率为2.27%，较去年上半年的2.39%下降0.12个百分点。

截至上半年末，交通银行核心一级资本充足率为10.86%，资本充足率为13.12%，分别较一季末的11.21%、13.56%下降0.35和0.44个百分点；拨备覆盖率为170.43%。（完）

(发稿 李铮/林琦; 审校 张喜良/曾祥进)

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