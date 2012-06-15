社科院：应继续降存准率 提高企业融资效率

路透北京6月15日电---针对今年以来M2增长率偏低问题,中国社科院报告周五建议,中国应继续降低存款准备金率,并着眼于提高企业融资效率和促进中小微型企业发展,应大力发展村镇银行、股份合作银行和其他形式的民办小微型商业银行

中国社科院财经战略研究院宏观经济课题组在人民日报的文章撰文称,中国经济增速正逐步放缓,然目前经济增速尚在年初预期目标之上.解决经济运行中突出矛盾和问题,需加快转变经济发展方式,而不是扩大政府投入以刺激经济.

中国GDP增速已连续五个季度放缓,今年首季降至8.1%,创出近三年新低.中国政府目标今年GDP增长7.5%.而5月末M2广义货币供应量和M1分别同比增长13.2%和3.5%,均创下了2000年以来的同比低点.

报告还称,中国需进一步改变追求贸易顺差的倾向,促进贸易平衡,积极扩大先进技术设备、重要物资和原材料以及高质量生活资料的进口.

"可以通过长期追求贸易平衡但短期容忍一定程度贸易逆差的办法,规避美元持续贬值的风险,提高我国综合国力和经济竞争力."报告称.

此外,报告亦称,中国需降低外汇储备过多的压力.进一步加大汇率形成机制改革力度,用市场的办法扩大人民币供给、增加市场对美元的需求,抑制人民币较快升值导致的投机资本过多涌入倾向,降低由外汇储备占款过多所导致的用过高存款准备金率对冲人民币投放的要求以及由此形成的人民币升值压力.

同时,中国应调整财政收支结构,减轻企业负担,鼓励城乡居民创业和企业创新.积极落实结构性减税政策,实行减税与减费并举,实质性降低中小微型企业税收负担.

报告还指出,中国当前应深化流通体制改革,消除物价结构性上涨矛盾,政策调整的重点应是从补贴流通环节转向补贴生产环节,适时提高农副产品收购价格,尽快降低流通成本.

中国5月居民消费价格指数(CPI)同比增长3.0%,虽创下近两年新低,然其中食品价格同比上涨6.4%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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