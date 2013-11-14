银监会新修订的中资银行设立办法正式实施

路透北京11月14日 -中国银监会周四发布2013年第1号称，《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》已通过主席会，并正式公布施行。截至目前，这是有意申设银行类金融机构者唯一可参考的依据。

今年“民营银行”概念走红，多家大型民营企业表露出希望申请设立民营银行的意愿。但是截至目前，银监会并未针对民营银行单独出台设立办法。

8月9日公布的2013年版实施办法征求意见稿显示，设立中资商业银行法人机构的注册资本仍然是10亿元人民币，城市商业银行法人机构注册资本最低限额为1亿元人民币，与2006年的旧办法无异。

从对设立中资商业银行的发起人的约束和要求可以看出，境内金融机构作为中资商业银行法人机构的发起人的条件也有所放松，去掉了资本充足率（或加权风险资产总额）的要求和权益性投资余额比例上限。而境外金融机构作为中资商业银行法人机构的发起人或战略投资者，则要求商业银行资本充足率应当达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于10.5%（旧办法是8%）；非银行金融机构要求不变--资本总额不低于加权风险资产总额的10%。[ID:nL4S0GA0ZQ]

摘录该“实施办法”中关于“机构设立”的部分条款如下：

第十二条 境内非金融机构作为中资商业银行法人机构发起人，应当符合以下条件：

（一）依法设立，具有法人资格；

（二）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

（三）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；

（四）具有较长的发展期和稳定的经营状况；

（五）具有较强的经营管理能力和资金实力；

（六）财务状况良好，最近３个会计年度连续盈利；

（七）年终分配后，净资产达到全部资产的３０％（合并会计报表口径）；

（八）权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的５０％（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外；

（九）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；

（十）银监会规章规定的其他审慎性条件。

第十三条 有以下情形之一的企业不得作为中资商业银行法人机构的发起人：

（一）公司治理结构与机制存在明显缺陷；

（二）关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；

（三）核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；

（四）现金流量波动受经济景气影响较大；

（五）资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；

（六）代他人持有中资商业银行股权；

（七）其他对银行产生重大不利影响的情况。（完）

欲了解详情，请点选中国银监会网站(here)

(发稿 谢衡/张胜男; 审校 黄凯)

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