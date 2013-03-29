历史上的银行挤兑说明资本管制可能加剧恐慌

* 塞浦路斯各家银行恢复营业首日无恐慌现象

* 临时资本管制可能需要延长--分析师

* 资本管制带来风险

路透伦敦3月28日 - 阿根廷2001年12月冻结银行存款，结果引发民众的强烈不满，迫使当时的总统及其继任者在一个月内相继辞职。

塞浦路斯各家银行周四在关闭近两周后重新开业。为了限制恐慌性提款，该国实施了资本管制措施，成为欧元区首例。

根据阿根廷等国的先例，有些金融市场人士先前可能以为会出现储户争相提款的情景。这种景象可能令西班牙和意大利等其他欧元区国家的存款人感到恐慌。

但在塞浦路斯各家银行重新开门的首日并没有挤兑迹象，数十人井然有序地排着队，并没有达到数以百计的程度。

银行“挤兑”不仅可能让总统下台，还可能冲击银行和金融体系。而且，一旦出现挤兑潮就势不可挡。

电视上的排队画面，银行关闭或陷入困境的谣言，都可能成为民众及企业急于提取存款的导火索。

由于塞浦路斯采取了资本管制，因此银行重新开门后与平常情况大不一样。官员们表示管制是临时性的，但过去阿根廷、冰岛及其它地方的经验表明这并不现实。

“对付款和资本实行各种限制的做法是一大错误，很可能令银行储户更加担心它们无法拿回自己的钱，”布鲁塞尔经济智库Bruegel的研究员Zsolt Darvas表示。

“一解除管制，民众和企业就会提走所有存款。”

塞浦路斯外长Ioannis Kasoulides表示，预期会在一个月左右之后取消资本管制。

国际金融协会(IIF)首席经济学家萨特尔(Philip Suttle)则没有那么乐观。“管制可能持续数年，而非几个月，”他说。

**长期资本管控？**

为了应对银行业及经济危机，冰岛在2008年实施资本管制。这一政策一直持续到了今天。

12年前，当阿根廷面临全面系统性危机时，储户纷纷提款。事发第二天就已有超过20亿美元现金被取出，占存款总额的近3%。再过一天后，阿根廷将存款冻结90天，其资本管制行为持续了一年。

“资本管制让初期的取款速度减慢，但并没有减少最终的规模。”Darvas表示，并称这种现象表明管制手段会延长危机的持续时间，并推迟资本管控正常化的时间。

阿根廷当时未能与IMF达成救助协议，使得该国的恐慌情绪加重。

相比之下，塞浦路斯在敲定100亿欧元(130亿美元)的国际救援协议时，关闭了银行。

塞国是欧元区第一个强制银行储户承担损失的国家，但却防止了该国走向破产和脱离欧元区，后两种情况料将不可避免地造成银行挤兑。

欧洲央行总裁德拉吉去年承诺将尽一切努力拯救欧元。他的言论也有助于恢复市场信心。不过批评人士称，塞浦路斯的协议再度让疲弱银行与疲弱政府挂钩，有可能会让储户感到恐慌。

**避免挤兑问题不易**

学者们表示，没有避免挤兑的便捷方法。

冻结存款一直是常见的应对政策，但仅会起到“止血”作用。只针对塞浦路斯两大银行--塞浦路斯银行BOC.CY和塞浦路斯大众银行CPBC.CY采取存款冻结措施，原本可能成为一个选项。

第二种常用政策是推迟支付日期，这样一来储户必须等待更长时间才能取现，或者要为提前取款而支付罚金。

2007年9月，成百上千的英国人在银行机构前排起长龙，希望从抵押贷款商Northern Rock取款，英国政界人士承认他们的反应迟滞，未能及时安抚储户，导致挤兑延续了四日。

了解当时情况的消息人士表示，这造成冲击。一旦人们开始担心银行的体质，这也是合乎逻辑的反应，因为银行客户不清楚自己如何受到保护，网络平台瘫痪，媒体铺天盖地的报导，而且其他人也陷入了恐慌。

一位行业领袖称这使得英国看起来像是“香蕉共和国”，直到政府表示保障所有存款后恐慌才宣告结束。那次没有限制取款，但那是因为该国具有体质健康的大银行在旁的优势。

但即便是银行门口的排队长龙消失后，Northern Rock的“无声挤兑”仍在继续，因为在线和邮政存款账户持续取款，而在现代社会中，这种形式的资金撤离可能会造成更大危害，尤其是如果较大的企业客户失去信心的话。

**威胁**

另一个威胁就是，若经济活动更多地转向以现金支付，那么雇员薪酬支票等业务带来的资金流入就会陷入停顿。

塞浦路斯已经将每日提取现金额度限制在300欧元，禁止支票兑现，并称央行将审核5,000欧元以上的商业交易，且对20万欧元以上的交易逐个严加审查。另外，从塞浦路斯出境时每人只能携带1,000欧元。

塞浦路斯2月末存款规模为464亿欧元，较2011年初减少了6%。

最新数据显示，塞浦路斯银行和塞浦路斯大众银行(Laiki)9月末存款规模分别为279亿欧元(357亿美元)和179亿欧元(229亿美元)。在不到两年的时间，塞浦路斯银行存款下降了15%，塞浦路斯大众银行的存款规模则锐减30%。

资本管控给塞浦路斯带来了一系列问题，尤其是限制企业交易恐将严重损害贸易，相关法律纠纷风险以及维持管控的成本问题。

作为欧元区成员国，塞浦路斯缺乏冰岛、英国、马来西亚或美国在遇到类似问题时所具有的灵活性。国际金融协会的萨特尔称，“这使塞浦路斯的情况如此脆弱和艰难。”(完)

(翻译 王丽鑫/梁瑞雪/洪熙/石冠兰/张荻 审校 张涛/许娜/丁琦)

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