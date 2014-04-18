银监会和证监会明确银行发行优先股补充资本的程序和条件

路透北京4月18日 -中国银监会和证监会周五联合发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。

指导意见称，商业银行发行优先股，应符合国务院、证监会相关规定及银监会关于募集资本补充工具的条件，且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求。

意见指出，与一般公司不同，商业银行发行优先股目的在于补充一级资本，其条款必须符合银行相关资本管理办法中有关其他一级资本工具的合格标准，例如没有到期日、必须含有转股条款、任何情况下发行银行都有权取消资本工具的分红或派息，并不构成违约。

据国内媒体稍早报导，农业银行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有银行及浦发银行(600000.SS)有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。不过这些银行要真正开始推进其优先股计划，尚需等待银监会发布相关的具体实施细则。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)

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