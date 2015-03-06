钢贸信贷风险缓解 料今年上海银行业不良率微升--上海银监局长

路透北京3月6日 - 中国上海银监局局长廖岷周五表示，上海银行业钢贸信贷风险已有效缓解，然受经济下行压力影响，前期隐藏的风险将逐步暴露，预计今年不良率较去年略微上升，但仍将低于全国平均水平。

他在两会间隙对路透表示，上海银行业不良率前些年上升主要受钢贸信贷风险影响，经过三年多时间化解，目前钢贸贷款余额不到500亿，风险缓解，今年的目标是将钢贸授信进入常态化管理，银行业对于经营正常的钢贸企业仍然会继续给予信贷支持。

“今年（上海地区）不良率估计会略微上升，因为经济仍在下行，前期隐藏的风险逐步暴露，比如有些银行的个人经营性贷款和集团企业单体客户的违约问题，但不会有类似钢贸贷款的区域性风险。”廖岷称。

中国今年政府工作报告提出，推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。早前，由均瑶（集团）、美特斯邦威(002269.SZ)为主发起人的上海华瑞银行已获上海银监局批准开业。

针对是否会鼓励更多企业在上海发起设立民营银行的问题，廖岷表示，目前尚未收到企业的申请，“华瑞银行已经批准试运行，总体上还是希望它从开始有良好的公司治理和差异化的战略定位”。

上海银监局公布的数据显示，截至去年12月末，上海银行业金融机构不良贷款率0.89%，低于全国平均水平。

银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）

(发稿 李铮； 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。