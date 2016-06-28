美国银行压力测试结果或可在英国脱欧后的乱象中带来一丝安慰

路透纽约6月27日 - 2008年金融危机后美国监管机构为银行业进行的压力测试，或将在本周证明其价值。英国上周公投决定退出欧盟后引发全球动荡，测试结果将及时提供有关各家银行风险耐受力的讯息。

美联储自2009年开始每年对大银行进行一次压力测试，今年测试的第二批结果将在周三公布。压力测试目的在于考察如果遭遇意外危机，出现经济直线下滑、股市大幅下挫，以及市场交易对手有倒闭危险这些情况时，银行耐受压力的程度如何。

虽然美联储在测试中所考虑的压力情况来自想象，但分析师表示，测试的结果应该可以安抚那些担心银行因英国脱欧而面临风险的投资者。上周英国公投的结果让世界和市场都大感意外。

“这是一次比照真实世界的测试，可有助于说明银行资产负债表的抗压性增强，去风险化措施虽然影响到这10年的营收，但会在诸如现在这样的时候逐步显现成效，并显示美国银行业的体质相对强健，”中信里昂证券银行业分析师Mike Mayo认为。

美联储对于压力测试情境的考虑，要比英国公投结果公布以来银行业所面对的任何问题都更加严峻。这一点可能会让投资者获得一些安慰。

在标准化的压力测试中，美联储的严峻不利情境假设的情况包括股市市值蒸发一半、失业率飙升至10%等。周三将公布的测试结果包含根据每家银行的业务模式量身定制的压力情境，测试还将判断各家银行规划程序的质量。

为回应投资者的担忧，高盛公司的分析师周一发布了一份报告，显示英国退欧将对整个美国金融业明年获利的影响。

该行的模型包括交易撮合活动急剧放缓，大型银行的资本市场营收减少20%，美联储至少在2017年底前不会升息。即便在这种情况下，美国大型银行的每股盈余(EPS)可能仅会下降13%。分析师指出，将英国退欧的下行情境作为模型“只是用于说明目的。”

“高盛当前的预估并没有纳入这些假设情境，”以Richard Ramsden为首的分析师表示。

Mayo预计，美联储在应对英国公投影响之际，将允许美国银行业保持稳定的派息，甚至可能增加派息。(完)