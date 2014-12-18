调查：亚欧央行投放更多流动性 料推动2015年全球股市大涨

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透12月17日 - 周三公布的路透调查显示，2015年全球股市预计上涨，因为在一些国家刚开始收紧政策时，欧洲和亚洲国家央行向市场新注入大量流动性。
近年来宽松货币政策推动股市进入牛市，由于中国、日本和欧元区要应对通胀下滑和增长疲弱，预计更多现金将流入投资者口袋。
调查访问了全球各地约250名分析师，结果显示从现在到明年底调查的所有17个股指均预计将上涨，只有加拿大股指的预测涨幅低于10%。
“油价大跌支持了2015年全球增长超过3%的预估，而央行将继续向市场挹注流动性，这两个因素都利好股市，”Amundi策略主管Eric Mijot表示。该机构管理着1.06万亿(兆)美元资产。
“今年欧洲股市表现不济，我们预测2015年Euro STOXX50指数将表现不错，因为结构性改革、货币政策调整、投资方案和货币贬值终于开始产生回报，”法国兴业银行欧洲股市策略主管Roland Kaloyan表示。
在另一项路透调查中，三分之二的分析师预测明年3月前中国人民银行将再次降息。这可能提振沪综指.SSEC到明年年底时上涨超过12%。
即便经济增长放缓，今年中国股市大涨超过40%。
在巴西和印度，政府实施改革，开放市场吸引更多外资，预计会推动明年股市上涨。
即便美国和英国预计明年开始上调利率，但升息的前提是经济表现强劲，明年这两个国家的股市预计上涨超过10%。
德国DAX指数.GDAXI预计到2015年底升穿本月稍早触及的纪录高位，来到10,800点，较周二收盘高出近13%。法国CAC指数.FCHI预计到明年底触及4,700点，较周二收盘高出近15%。
尽管英国明年5月选举结果存在不确定性，FTSE 100指数.FTSE明年底时仍可能触及纪录高位，大涨至7,000点。
“总而言之，FTSE上涨是因为没有其他更好、相对安全的投资渠道，”InterTrader首席市场策略师Steve Ruffley表示。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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