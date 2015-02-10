恒生银行称将出售兴业银行至多5%股权 套现逾127亿元人民币

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透香港2月10日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周二宣布，已签订配售协议按每股13.36元人民币出售兴业银行(601166.SS)不超过5%股份，最高筹资127.3亿元人民币（约157.9亿港元）。
恒生银行预期，出售兴业银行股份所得净收益约28亿港元。根据该行已公布的截至去年6月底止财务报表，这次减持预计可增加该行普通股权一级资本比率和一级资本比率约2.3个百分点，以及增加总资本比率约3.8个百分点。
配售价较兴业银行今天收盘价14.37元人民币折让约7%。完成后恒生仍持有兴业银行5.87%股权。
高盛高华为是次股份配售的配售代理。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。