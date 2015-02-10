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国际财经 | 2015年 2月 10日 星期二 18:24 BJT

恒生银行称将出售兴业银行至多5%股权 套现逾127亿元人民币

路透香港2月10日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周二宣布，已签订配售协议按每股13.36元人民币出售兴业银行(601166.SS)不超过5%股份，最高筹资127.3亿元人民币（约157.9亿港元）。

恒生银行预期，出售兴业银行股份所得净收益约28亿港元。根据该行已公布的截至去年6月底止财务报表，这次减持预计可增加该行普通股权一级资本比率和一级资本比率约2.3个百分点，以及增加总资本比率约3.8个百分点。

配售价较兴业银行今天收盘价14.37元人民币折让约7%。完成后恒生仍持有兴业银行5.87%股权。

高盛高华为是次股份配售的配售代理。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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