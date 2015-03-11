焦点：银行有望分食中国券商业“蛋糕” 渐进式开放令冲击缓释

图为一名男子经过中信证券在北京的一家分支机构门前。 REUTERS/Christina Hu

路透上海/北京3月11日（作者 林琦/李铮） - 一则中国监管层正考虑向银行放开证券期货牌照的新闻，立即令券商股和银行股出现异动。诚然，体量如此庞大的商业银行冲入券商业，外界第一反应是现有券商将面临巨大挑战。

不过业内人士指出，在国内整个券商业收入和利润只是银行业零头的现状下，银行布局券商可能只是战略或业务渠道方面的考量；而券商竞争能力的体现，并非主要依赖牌照壁垒，而是在人才和机制等方面多年的积累。面对银行，券商并非不堪一击。

多数金融业人士并认为，券商牌照的开放将会是渐进式的，且需要对一些相关法律进行修订，因此券商估计还有数年的过渡期。不过未来大趋势将是券商更依赖于交易能力及复杂产品设计能力，传统通道业务的竞争将更加激烈，券商需要及早筹划自身定位和转型。

“对券商而言，牌照价值本身已不大，业务价值、客户价值以及商业模型才是最重要的。”中信证券非银金融首席分析师邵子钦指出。

以保险业为例，在向银行业放开四年后，中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)、中国太保(601601.SS)等专业保险机构仍牢牢把控行业翘楚位置，工银安盛人寿、建信人寿等约10家银行系保险公司市场份额并没有明显提升。

其实，少数银行已先行一步踏足券商业，例如中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下中国银行控股在2002年发起设立了中银国际证券，是首家拥有国内券商牌照的银行。成立十余年来，中银国际证券无论是净资本、净资产等规模指标，还是营收净利等业绩指标，业内排名在30名上下，仍属一家中型券商，而中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等传统券商依然居于行业前列。

国内知名投行--中金公司最近以“银行做券商就像大象踩蚂蚁”为题的研究报告指出，2014年国内证券业收入2,602亿元人民币。初步估算，如果牌照完全放开，商业银行最好情况下能获得25%-30%的收入份额，按照40%的净利润率，这只相当于银行业去年净利润的1%-2%。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。

虽然政策落实尚无时间表，但资本市场闻风异动。周一银行股整体大涨，上证银行股指数.SSEBKI收盘涨近6%，券商股则整体走弱。银行股经历周二小幅回落后，周三又继续上涨。

**经纪业务首当其冲**

未来银行若获得券商牌照，券商经纪业务及其衍生的融资融券等受到冲击可能最为明显，毕竟银行的资金实力和客户基础非常雄厚。

内陆一家中型券商负责经纪业务的副总裁感叹，“我们最担心的是，目前三方监管体制下托管银行掌握券商所有客户资料，银行真要发展经纪客户太容易了。”

他还指出，不仅是银行，未来监管层可能还会放开小型企业或个人申请单一券商牌照，今后类似香港那种小型经纪行可能会批量出现，这对于券商而言，亦是一个不小的挑战。

深圳一家大型券商分析师指出，银行进入券商行业，将加速经纪业务平均佣金率下滑势头。在这种趋势下，银行可能不会直接开设网点拓展经纪客户，而是与国内部分中小券商结成战略联盟，以“平台＋分佣”的模式帮助这些小券商增加客户，亦能分享经纪业务利润。

不过相当多业内人士估计，无论是从商业银行需求出发，还是证券行业稳定发展需求出发，证监会可能先开放投行牌照，经纪业务牌照的发放将会比较谨慎。毕竟目前经纪业务收入占券商全行业收入的四成，而且经纪收入仍是一些中小券商的主要收入来源。

中金报告就预计，券商牌照开放将从投行业务开始，今年放开经纪业务牌照的概率很小，经纪业务对银行开放时间甚至会晚于互联网企业。未来证券行业分化加剧，交易性投行和具备复杂产品设计能力的投行才能生存。

国金证券(600109.SS)银行业分析师马鲲鹏指出，目前五大国有银行在香港都设有海外投行分支机构。监管层表态商业银行需“在风险隔离基础上”申请券商牌照，这些大行涉足券商业途径很有可能是参照中行，以海外投行分支为平台，独立申请牌照或是成立合资券商。

**进程仍漫长**

银行业人士对未来持有券商牌照的反应则似乎略显平淡。一家上市银行中层表示，“发牌是遥远的事儿，别的不说，监管机构协调就是个麻烦事儿。”

他说，现在银行和券商在很多业务上多有很大合作空间，部分银行也在布局间接持有券商牌照，“就算发牌了，未必就要去新成立一家券商，我觉得市场反应不理性。”

一位券商人士指出，商业银行希望获取投行牌照，主要是为了因应当前国内间接融资向直接融资大量迁徙的趋势。但是目前券商承接大量银行通道业务的利润已非常微薄，银行单设投行团队性价比并不高。

“银行多套（投行）人马，还需要增加开支，还不如像现在多几个券商小弟，互相压价，反而对银行有利。”他调侃道。

华泰证券(601688.SS)最新报告预计，综合金融、混业金融是金融大方向，未来银行、证券、保险、租赁、信托牌照将可相互交叉，实现综合经营。在推进进程上，估计会先放开单一业务牌照，全牌照将需较长时间。

该报告指出，券商牌照放开应先行修法，现行法律下中国金融体系属分业模式，牌照放开还需先修改《证券法》和《商业银行法》。考虑到修法涉及面大、影响深，预计会有两至三年的过渡期。

在去年5月国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中，明确提出实施公开透明、进退有序的证券期货业务牌照管理制度。包括研究证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询公司等交叉持牌；支持符合条件的其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照。

**市场或有误读**

多位金融业人士认为，目前银行以金融集团控股或代持股份方式持有其他金融牌照，恰恰是为绕道目前单一牌照约束，间接实现综合牌照功能。银行混业经营是趋势，但距离券商牌照开闸仍有监管协调、修改法律等众多复杂的漫长过程。

市场近日传闻，兴业银行(601166.SS)并购华福证券方案上报国务院，交通银行(601328.SS)(3328.HK)亦有意接盘苏格兰皇家银行持有的华英证券股份。但目前这两则传闻均未能得到确认。 “市场总是希望出现市场所期望的消息，而这种消息本身的重要性和有效性其实是被忽略的。像兴业银行并购华富证券，这是旧闻，一点不新鲜，市场炒作为证监会要发牌照，这是很无聊的投机行为。”有投行人士称。

华泰证券非银金融分析师陈福持类似观点。他分析，未来混业经营是一个大趋势，但最近市场传银行收购券商股份和牌照开放是两码事。证监会对银行放开券商牌照的官方回应，从官方语境来看，指的是没有这么回事。

“如市场传交行接盘华英证券股份，即使成真也并非控股，不等于拿到牌照；此外，华英证券是合资券商，只有单一的投行牌照。银行收购其他金融机构股权是允许的，也早有文规定，上报国务院不是新鲜事。”陈福说。（完）

(审校 张喜良)

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