中信银行称今年加大不良资产处置力度 预计年内不良微升

路透北京3月24日 - 中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)周二召开2014年业绩发布会表示，今年该行不良资产处置力度可能还要加大，预计年内不良贷款和不良率略增。

中信银行分管风控副行长孙德顺在会上表示，2015年经济调整对银行资产质量影响大，既要止血，又要防患于未然，之前对客户调整、行业有保有压做了很多工作，今年问题贷款得到了控制。

某券商分析师引述孙德顺在分析师业绩说明会上称，去年是该行历史上不良处置力度最大的一年，达到235亿元人民币；而2015年该行处置问题贷款力度还要加强，计划达到300亿元左右，不良率希望控制在1.3%左右。

孙德顺表示，该行去年对于不良集中度比较高的批发零售业，已经主动退出，该领域不良占比下降；在区域上，该行在长三角和环渤海地区的核销力度和资产转让力度加大。

中信银行上周六公布年报显示，去年该行净利润406.92亿元，拨备后利润同比增加了3.87%，而拨备前利润为21%；不良贷款率为1.30%，较年初上升了0.27个百分点，拨备覆盖率为181.26%。

交银国际银行业报告表示，中信银行去年末逾期与不良剪刀差扩大，三个月以上逾期为不良余额的1.16倍，而年初二者相当，中期为1.13倍；而正常贷款向不良迁徙的比率为1.03%，同比上升0.36个百分点。

同为股份制银行的招商银行(600036.SS) (3968.HK)此前公布，2014年实现净利润559.11亿元，同比增长8.06%；该行高管称，较低的净利增速源于经济结构调整期，该行计提了专项拨备。

**盈利能力仍强**

展望中信银行未来盈利，行长李庆萍表示，拨备前利润增长达到21%，证明中信银行盈利能力很强，加强不良资产处置为该行在经济新常态夯实了基础；此外，今年该行将围绕国家战略进行规划，正在研究“一带一路”综合服务方案，还将研究针对自贸区的综合服务方案。

该行分管零售业务的副行长曹国强称，该行今年将聚焦中间业务收入，具有粘性的结算型的活期错款，以及价值客户。

曹国强并称，今年中信银行将在零售银行上进行布局调整，将与电商、第三方支付等跨界合作，增加全渠道批量获取客户的能力；今年还将推出直销银行。

对于该行资产负债表中应收款项类投资占比较去年末上升较多，招商证券报告称，该行下半年信托受益权余额增加906亿元，四季度贡献较多，带动单季度息差环比反弹10bp至2.49%。

中信银行年报显示，其去年净利差2.19%，比上年减少了0.21个百分点；中间业务收入占比达到24%，比上年大幅提高6个百分点。

中信银行此前提出计划发行优先股，募集至多350亿元人民币；而因该行拟向中国烟草公司定向增发A股，所以该行2014年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增，留待以后分配。

去年底，中信银行资本充足率为12.33%，比上年同期增加1.09个百分点；一级资本充足率为8.99%，增加了0.21个百分点。

去年中信银行公布了定向增发119亿元的再融资计划，引进战略投资者中国烟草总公司，占扩大后股本5%。目前该计划已获中国银监会核准，尚需证监会等监管部门审核。

2014年，中信银行的控股股东中信股份(0267.HK)成功借壳中信泰富，实现在香港联交所整体上市。中信股份的上市，整体融资能力进一步增强。（完）

(发稿 李贺/李铮； 审校 黄凯)

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