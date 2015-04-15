中国央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月15日 - 继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。
消息人士引述央行上海总部近期下发的文件称，商业银行需上报开展两融业务存在哪些潜在风险，以及采取何种防范措施。
该份文件表示，2014年下半年以来，沪深两市融资融券余额迅速扩张，数据显示，两融业务中银行理财资金是主要来源之一，需摸清相关业务发展及风险防控情况。
针对路透查询，央行上海总部表示不予置评。
“去年开始央行对理财市场管理明显更紧，理财资金投向混乱，对央行存贷款数据的可靠性构成挑战，所以需及时摸底风险，规范理财资金的投向。”有地方央行人士对路透表示。
一位国内中型券商银行业分析师表示，监管层之前对非标债权进行管控，但两融是非标股权，当时并未列入监管；但监管层已对此征求意见，未来两融收益权存在被认定为非标债权资产的可能性。
另一券商人士对路透表示，央行上海总部此举可能还是通过资金源头来降低股市杠杆率，当前市场杠杆率高，一旦大盘异动，融资盘会疯狂抛盘，最坏的结果是对应理财资金出现风险，影响金融稳定。
不过，招商证券银行业分析师邹添杰称，央行上海总部的文件和股市调整谁先谁后已经说不清了，而且即使没有监管层介入，银行在3月底前也已经自行开始降低两融收益权规模，后期股市会有短期调整压力，但是长期趋势不会改变。
中国股市沪综指.SSEC周三收跌1.2%，结束此前三连涨。
去年底至今年初，中国证监会两次启动券商融资类业务检查；同时，监管层还对部分银行加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。（完）
(发稿 李铮/李贺；审校 张喜良)
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数