中国央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

路透北京4月15日 - 继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。

消息人士引述央行上海总部近期下发的文件称，商业银行需上报开展两融业务存在哪些潜在风险，以及采取何种防范措施。

该份文件表示，2014年下半年以来，沪深两市融资融券余额迅速扩张，数据显示，两融业务中银行理财资金是主要来源之一，需摸清相关业务发展及风险防控情况。

针对路透查询，央行上海总部表示不予置评。

“去年开始央行对理财市场管理明显更紧，理财资金投向混乱，对央行存贷款数据的可靠性构成挑战，所以需及时摸底风险，规范理财资金的投向。”有地方央行人士对路透表示。

一位国内中型券商银行业分析师表示，监管层之前对非标债权进行管控，但两融是非标股权，当时并未列入监管；但监管层已对此征求意见，未来两融收益权存在被认定为非标债权资产的可能性。

另一券商人士对路透表示，央行上海总部此举可能还是通过资金源头来降低股市杠杆率，当前市场杠杆率高，一旦大盘异动，融资盘会疯狂抛盘，最坏的结果是对应理财资金出现风险，影响金融稳定。

不过，招商证券银行业分析师邹添杰称，央行上海总部的文件和股市调整谁先谁后已经说不清了，而且即使没有监管层介入，银行在3月底前也已经自行开始降低两融收益权规模，后期股市会有短期调整压力，但是长期趋势不会改变。

中国股市沪综指.SSEC周三收跌1.2%，结束此前三连涨。

去年底至今年初，中国证监会两次启动券商融资类业务检查；同时，监管层还对部分银行加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。（完）

(发稿 李铮/李贺；审校 张喜良)

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