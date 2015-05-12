恒生银行再度减持兴业银行股份 套现约210亿港元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月12日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周二宣布，已签订配售协议按每股17.68元人民币出售兴业银行(601166.SS)不超过9.507亿股股份，筹资约168亿元人民币（约210亿港元）。
此次减持完成后，恒生银行在兴业银行的持股量将降至0.88%。
恒生银行上一次于今年2月减持兴业银行不超过5%股份，当时配售价13.36元人民币，套现127.3亿元人民币。
是次恒生银行再减持兴业银行股份，相当于后者已发行股本4.99%。配售价较兴业银行今天收盘价18.8元折让近6%。
恒生银行表示，预期是次出售兴业银行股份可带来约76亿港元净收益，连同上次减持,共可带来约104亿港元净收益，并将于今年底止年度收益表中确认。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。