恒生银行再度减持兴业银行股份 套现约210亿港元

路透香港5月12日 - 汇丰控股(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)周二宣布，已签订配售协议按每股17.68元人民币出售兴业银行(601166.SS)不超过9.507亿股股份，筹资约168亿元人民币（约210亿港元）。

此次减持完成后，恒生银行在兴业银行的持股量将降至0.88%。

恒生银行上一次于今年2月减持兴业银行不超过5%股份，当时配售价13.36元人民币，套现127.3亿元人民币。

是次恒生银行再减持兴业银行股份，相当于后者已发行股本4.99%。配售价较兴业银行今天收盘价18.8元折让近6%。

恒生银行表示，预期是次出售兴业银行股份可带来约76亿港元净收益，连同上次减持,共可带来约104亿港元净收益，并将于今年底止年度收益表中确认。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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