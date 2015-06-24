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中国财经 | 2015年 6月 24日 星期三 18:44 BJT

渣打计划出售中国信达高至2.15亿美元股份--销售文件

路透香港6月24日 - 据路透周三获得的销售文件显示，渣打(STAN.L)(2888.HK)计划出售中国信达资产管理(1359.HK)高至2.15亿美元股份。

文件显示，渣打拟每股4.55-4.63港元，出售中国信达3.6亿股股份，套现16.38-16.67亿港元。

售价较中国信达今天收市价4.73港元折让2.1-3.8%；该股今日升1.72%。

渣打于2012年与全国社保基金、瑞银UBSG.VX、中信资本完成以战略投资者身份入股中国信达，当时渣打斥资9.54亿元人民币认购中国信达4.58亿股股份，每股对价2.08元。

2013年中国信达在香港IPO（首公开发售）上市，招股价为3.58港元。（完）

(编译 雷美珍；审校 曾祥进)

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