数家银行为上市公司回购或股东增持提供并购贷款优惠--消息

路透北京7月9日 - 继中国银监会周四明确支持银行对回购本企业股票的上市公司提供质押融资后，数家银行已率先响应，针对上市公司近期回购或大股东增持资金需求，提供股权并购贷款优惠。

三位消息人士周四透露，交通银行(601328.SS)(3328.HK)今日已率先明确，针对上市公司回购或大股东增持股份的资金需求，按照60%左右的融资比例发放并购贷款。

“以前（股权并购贷款）是基准上浮30%，现在最新的是基准利率最少上浮6%，还可以具体谈，国企、央企会优先考虑，是否需要追加保证金和抵押品根据实际情况决定。”一消息人士称。

另一位消息人士表示，“股票市场业务只争朝夕，这礼拜有需求，下礼拜就未必有了，（交行）抓住市场调整及夯实底部的机会，以较低利率率先抢做这项业务，是有前瞻性的。”

路透已就此事联系交行新闻处，但暂未获得其评论。

宁波银行(002142.SZ)相关人士亦表示，响应银监会的要求，为大股东和董事监事高管增持公司股票提供最高1:2的优先资金，利率不高于8%。

并购贷款是商业银行向并购方企业发放，用于支付并购股权对价款项的贷款。2008年末，银监会发布相关指引允许商业银行开展并购贷款业务。

银监会周四发布四大措施稳定资本市场，包括允许银行对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限；支持银行主动与委托理财和信托投资客户协商，调整证券投资的风险预警线和平仓线；鼓励银行与证金公司同业合作；以及支持银行业金融机构对回购本企业股票的上市公司提供质押融资。

在去杠杆压力下，中国股市自6月中旬以来急跌约30%。经过政府救市政策持续加码后，沪综指.SSEC周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。（完）

(发稿 路透中文新闻部；审校 张喜良)

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