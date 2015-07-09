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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 17:38 BJT

国开行、进出口行表态旗下子公司不减持上市公司股票--新华网微博

路透北京7月9日 - 中国两大政策性银行--中国进出口银行和国家开发银行周四表示力挺中国股市，旗下子公司均不减持所持有上市公司股票，并择机增持。

新华网微博周四报导，进出口银行称，将要求该行所投资的基金和投资公司不减持所持有上市公司股票，并支持其择机增持；国发行亦表示，其全资子公司国开金融、国开证券承诺，不减持所持有上市公司股票，并考虑择机增持。

继银监会周四明确支持银行对回购本企业股票的上市公司提供质押融资后，数家银行已率先响应，针对上市公司近期回购或大股东增持资金需求，提供股权并购贷款优惠。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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