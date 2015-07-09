国开行、进出口行表态旗下子公司不减持上市公司股票--新华网微博

新华网微博周四报导，进出口银行称，将要求该行所投资的基金和投资公司不减持所持有上市公司股票，并支持其择机增持；国发行亦表示，其全资子公司国开金融、国开证券承诺，不减持所持有上市公司股票，并考虑择机增持。