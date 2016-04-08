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中国财经 | 2016年 4月 8日 星期五 12:39 BJT

天津银行沪分行票据买入返售业务发生风险事件 涉资7.86亿元

路透香港4月8日 - 中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)周五称，其上海分行票据买入返售业务发生一宗风险事件，经核查涉及金额7.86亿元人民币。

公司在联交所的声明称，目前公安机关已立案侦查，而该行正积极配合侦办工作，加强与相关机构的沟通协调，最大限度保证资金安全。

天津银行刚于3月30日在香港挂牌上市，集资73.57亿港元。该股今天早盘收报7.31港元，低于其7.39港元的招股价。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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