中国工行获批收购土耳其Tekstilbank剩余流通股

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京5月26日 - 中国工商银行(1398.HK) (601398.SS) 周四宣布，该行之前已向土耳其资本市场委员会提出申请要约收购土耳其TekstilBank剩余流通股份，并于近日获批。
工行于香港联交所发布公告称，其本次要约收购申请已于近日获得土耳其资本市场委员会的批准，要约收购将在7月20日至8月14日的20个工作日内进行。
“本次要约收购的初始价格为每10股2.1091里拉，最终价格将以根据价格调整机制确定后的价格为准。”工行公告称。
此前，工行已完成收购土耳其Tekstilbank 75.5%的股权交易，该收购也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。
Tekstilbank持有土耳其储蓄银行牌照，从事公司银行、中小企业银行及零售银行等业务，并通过子公司Tekstil Securities开展证券经纪、投资银行、资产管理业务。Tekstilbank在土有44家分行、900余名员工，分支网络覆盖占土耳其GDP约70%的经济活跃地区，有较好经营基础和本地经营能力。
目前，工商银行建成了覆盖42个国家和地区、由约400家境外机构组成的牌照完备、运营高效、服务优良的全球网络，还通过参股非洲最大银行——南非标准银行集团20%股权进入了20个非洲国家。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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