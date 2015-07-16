中国工行获批收购土耳其Tekstilbank剩余流通股

路透北京5月26日 - 中国工商银行(1398.HK) (601398.SS) 周四宣布，该行之前已向土耳其资本市场委员会提出申请要约收购土耳其TekstilBank剩余流通股份，并于近日获批。

工行于香港联交所发布公告称，其本次要约收购申请已于近日获得土耳其资本市场委员会的批准，要约收购将在7月20日至8月14日的20个工作日内进行。

“本次要约收购的初始价格为每10股2.1091里拉，最终价格将以根据价格调整机制确定后的价格为准。”工行公告称。

此前，工行已完成收购土耳其Tekstilbank 75.5%的股权交易，该收购也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。

Tekstilbank持有土耳其储蓄银行牌照，从事公司银行、中小企业银行及零售银行等业务，并通过子公司Tekstil Securities开展证券经纪、投资银行、资产管理业务。Tekstilbank在土有44家分行、900余名员工，分支网络覆盖占土耳其GDP约70%的经济活跃地区，有较好经营基础和本地经营能力。

目前，工商银行建成了覆盖42个国家和地区、由约400家境外机构组成的牌照完备、运营高效、服务优良的全球网络，还通过参股非洲最大银行——南非标准银行集团20%股权进入了20个非洲国家。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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