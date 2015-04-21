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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 17:48 BJT

中银香港在广东等三地自贸区挂牌之际与企业签合作协议

路透香港4月21日 - 中国广东、福建、天津（粤闽津）三地自贸区周二正式挂牌成立，为取得业务先机，中国银行率先宣布与九家企业在这三大自贸区签署了战略合作协议或贷款合同，涉及金额逾18亿元人民币。

中银香港总裁岳毅表示，中银香港会积极参与新自贸区的发展，深化与母行中国银行的业务合作。

他并认为，内地自贸区扩容将扩大跨境人民币业务量及香港人民币业务交易量，有利于香港离岸人民币中心的发展。

中国国务院4月20日印发粤闽津自贸区总体方案，并印发了“进一步深化上海自贸区改革开放方案”，粤闽津三个新自贸区周二正式挂牌并启动自贸区业务。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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