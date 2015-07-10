中资银行伞形信托配资趋谨慎 杠杆比例1:2料成常态--业内人士

路透北京7月10日 - 中国A股断崖式暴跌给杠杆资金拉响警报。多家信托公司人士表示，伞形信托风险经历急跌失血后已得到基本释放，大多公司已停开新伞，同时银行对信托公司的配资已趋于谨慎，杠杆比例1:2料成常态。

一家大型信托公司资本市场部主管指出，市场对银行重启伞型信托配资可能有些误读，目前新伞仍然不能开，只不过是在原有额度内的客户调配。

“比如银行给了5个亿额度，用完了不会新增，但是子单元有客户离场平仓了，空出的额度再给新增客户，目前并不能开新伞。”他说。

北京一家信托公司高管亦表示，绝大多数公司都停开新伞，有些平仓多的伞形信托短期内也不会新开，即使上报也不会批，可以说是基本搁置。

该高管并称，现在风控收紧，对劣后资金的资质“以前根本不查，现在都很严格”。

伞形信托是指，同一个信托产品之中包含两种或两种以上不同类别的子信托，每一个子信托就是一个小型结构化信托。投资者可根据投资偏好自由选择其中一种或几种进行组合投资。信托公司通过其信息技术和风控平台，对每个子信托进行管理和监控。

今年4月，证监会主席助理张育军曾公开表示，券商不得开展场外配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。5月，信托公司开始陆续叫停伞形信托业务。

**配资需求活跃，杠杆比例1:2料成常态**

近期国家救市政策的累积效应发酵，A股连续两日出现千股涨停盛况，投资者布局重新进场的情绪复苏。

“配资需求总归是跟着市场起来了，总会有赌徒还是要再去赌一把，各种不甘心，不过总量比以前小很多。说白了，市场已经做过一次风险教育，这群人还要疯玩，就不能怪政府对不起你了。”上海一家信托公司机构部人士说。

他并谈到，信托配资业务主要是受银行政策影响，每家信托公司都有合作银行，目前银行配资整体处于正常供给状态，不过对杠杆比例要求有变化。

“最早可以做到1:3，现在基本上控制在1:2，最多1:2.5，但对投资标的、比例、预警止损等细节都有限制。”他补充称。

交银国际(香港)周五发布报告称，2015年年初，监管层和银行已对伞形信托业务的风险高度关注，逐步放缓了配资和发行高风险产品速度，降低了杠杆比率。目前银行配资的平均杠杆大概在1:2左右。

前述信托公司主管也表示，在暴跌环境下二级市场做股票的配资盘肯定是收紧，这两日市场回涨，投资者配资热情就明显回升。

不过，他强调，杠杆资金的风险警报并未完全解除，银行信托经过暴跌会趋谨慎，且下半年市场资金没有上半年那么充裕，银行也会收紧，因此杠杆比例肯定会下来，杠杆1:2比例可能会成常态。

中国银监会周四称，支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线。

招商银行华东某分行资金部人士表示，在伞形信托额度上暂时没有收紧的调整，不过杠杆比例已经下调，风控上总体偏紧。

华泰证券报告分析，中国股市场内场外融资的总体规模预计在3.3万亿左右，悲观情况下可能为3.5-3.7万亿，其中银行理财资金总额估计在1.6万亿左右，占股市融资规模的半壁江山。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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