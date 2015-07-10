中资银行伞形信托配资趋谨慎 杠杆比例1:2料成常态--业内人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 中国A股断崖式暴跌给杠杆资金拉响警报。多家信托公司人士表示，伞形信托风险经历急跌失血后已得到基本释放，大多公司已停开新伞，同时银行对信托公司的配资已趋于谨慎，杠杆比例1:2料成常态。
一家大型信托公司资本市场部主管指出，市场对银行重启伞型信托配资可能有些误读，目前新伞仍然不能开，只不过是在原有额度内的客户调配。
“比如银行给了5个亿额度，用完了不会新增，但是子单元有客户离场平仓了，空出的额度再给新增客户，目前并不能开新伞。”他说。
北京一家信托公司高管亦表示，绝大多数公司都停开新伞，有些平仓多的伞形信托短期内也不会新开，即使上报也不会批，可以说是基本搁置。
该高管并称，现在风控收紧，对劣后资金的资质“以前根本不查，现在都很严格”。
伞形信托是指，同一个信托产品之中包含两种或两种以上不同类别的子信托，每一个子信托就是一个小型结构化信托。投资者可根据投资偏好自由选择其中一种或几种进行组合投资。信托公司通过其信息技术和风控平台，对每个子信托进行管理和监控。
今年4月，证监会主席助理张育军曾公开表示，券商不得开展场外配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。5月，信托公司开始陆续叫停伞形信托业务。
**配资需求活跃，杠杆比例1:2料成常态**
近期国家救市政策的累积效应发酵，A股连续两日出现千股涨停盛况，投资者布局重新进场的情绪复苏。
“配资需求总归是跟着市场起来了，总会有赌徒还是要再去赌一把，各种不甘心，不过总量比以前小很多。说白了，市场已经做过一次风险教育，这群人还要疯玩，就不能怪政府对不起你了。”上海一家信托公司机构部人士说。
他并谈到，信托配资业务主要是受银行政策影响，每家信托公司都有合作银行，目前银行配资整体处于正常供给状态，不过对杠杆比例要求有变化。
“最早可以做到1:3，现在基本上控制在1:2，最多1:2.5，但对投资标的、比例、预警止损等细节都有限制。”他补充称。
交银国际(香港)周五发布报告称，2015年年初，监管层和银行已对伞形信托业务的风险高度关注，逐步放缓了配资和发行高风险产品速度，降低了杠杆比率。目前银行配资的平均杠杆大概在1:2左右。
前述信托公司主管也表示，在暴跌环境下二级市场做股票的配资盘肯定是收紧，这两日市场回涨，投资者配资热情就明显回升。
不过，他强调，杠杆资金的风险警报并未完全解除，银行信托经过暴跌会趋谨慎，且下半年市场资金没有上半年那么充裕，银行也会收紧，因此杠杆比例肯定会下来，杠杆1:2比例可能会成常态。
中国银监会周四称，支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线。
招商银行华东某分行资金部人士表示，在伞形信托额度上暂时没有收紧的调整，不过杠杆比例已经下调，风控上总体偏紧。
华泰证券报告分析，中国股市场内场外融资的总体规模预计在3.3万亿左右，悲观情况下可能为3.5-3.7万亿，其中银行理财资金总额估计在1.6万亿左右，占股市融资规模的半壁江山。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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