英国央行准备推出消除房市泡沫的政策工具

路透伦敦3月27日 -英国央行周四敦促银行业者在核准抵押贷款时，应考量未来利率急升的风险，同时央行已准备好工具，抑制附带潜在高风险的放款业务。

英国房价过去一年已上涨约10%，英国央行表示，抵押贷款相对于购屋者收入的比例已达到2005年以来最高。

从下个月起，英国金融市场行为监管局(FCA)将实施更严格的房屋贷款承作标准。FCA负责监管银行对消费者的放款业务。

英国央行在金融政策委员会季度会议报告中指出，从6月起希望能够有权制定出银行在核发贷款时必须考量的各种不同利率情境。

英国央行还表示，在今年对银行业者实施欧盟范围内的压力测试时，将纳入利率急涨和房价大跌的因素。

FPC没有给出新的正式建议，但称“FPC当前风险和脆弱性评估的核心”是，担心市场没有准备好利率上涨。

英国央行称，乌克兰危机和中国部分金融市场的动荡对本土金融市场的影响有限，投资者可能有这样的错误认知--即利率不会向更常态的水平靠拢。

英国央行还表示，英国银行业财务状况较去年11月发布上次报告时已经改善，但有关过去不当行为的成本的不确定性增加。(完)

(编译 蔡美珍/田建华; 审校 白云/高琦)

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