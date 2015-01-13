花旗悄然缩减全球零售银行业务 将资源投入高效地区

路透纽约1月13日 - 花旗集团正悄然缩减在全球一些主要城市的零售银行业务版图，撤出其分行数量不够展开竞争的市场。

2014年花旗零售银行业务高管放弃“全球150个最大城市”中120个的目标，将目标锁定在花旗最具有规模和潜力的100个大城市。因此，花旗退出了东京、利马、巴拿马城和休斯顿。在美国，花旗专注于六个城市，以前是14个。

负责花旗海外零售银行业务分行的Jonathan Larsen在路透专访中表示，尽管花旗近期没有削减更多分行的具体计划，但会继续对这块业务进行评估。

“我们必须确保，不长期补贴处于临界点的业务，”Larsen表示。他并称，该行的策略适用于减少城市数量。

收缩零售银行业务将影响到集团获利，至少近期如此。周四公布业绩时，花旗在第四季预计提列约8亿美元重组费用。

首席执行官(CEO)高沛德此前宣布，过去两年追加了24亿美元重组成本。花旗希望这些支出最终能为该行每年节省34亿美元左右。

上述费用加上预计为27亿美元的诉讼费用，预计会将花旗集团第四季的获利全部抵消。这些诉讼费用主要涉及其他业务。根据汤森路透的调查，分析师平均预计花旗的每股盈余(EPS)约为10美分，低于上年同期的77美分。

策略上的转变突显出花旗集团面临的挑战：即如何在缩减达不到规模量城市网点的同时，又不降低该行全球网络对客户的价值。

花旗的全球零售银行业务贡献了核心业务营收的一半，该业务包括分支银行和信用卡业务。但多年来花旗一直难以提高零售银行业务的效率。

Larsen表示，在全球关张一些网点，使花旗能够将资源投入到效率更高的地方。不过他说花旗将保留在韩国的网点，尽管在当地面临消费者贷款监管方面的问题，而且汇丰(HSBA.L)等其他外资银行均已经放弃这里。花旗2014年中期在韩国关闭了一些网点，并提列了重组费用，目前还有127个网点。他说花旗在韩国的整体市场份额“很小”，但在富裕个人客户中的份额较大。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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