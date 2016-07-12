中国经济下半年下行压力不容忽视 仍有降准可能--交行

路透北京7月12日 - 中国交通银行金融研究中心最新报告预计，今年中国经济增长6.7%左右，二、三、四季度增速分别为6.7%、6.7%、6.6%，全年经济运行基本平稳，出现L型运行拐点的可能性较大；料下半年基准利率调整仍较为谨慎，存款准备金率则可能适度小幅下调1-2次。

该中心发布的2016年下半年中国宏观经济金融展望报告称，中国经济下半年经济运行存在四大不确定性，包括全球市场需求疲弱制约经济增长，外部环境对中国资本市场和外汇市场带来联动风险隐患；去产能进程可能加重经济下行压力。

此外，部分食品和资产价格上涨过快，食品和住房价格事关居民基本生活，相关价格剧烈波动需引起重点关注；债券市场违约风险可能扩散，需要防止引发系统性风险。

报告称，当前投资领域存在两大突出问题：民间投资增速持续下降，可能严重影响经济增长；投资效率持续降低，固定资产投资总额超出GDP资本形成总额47%，投资对经济增长的拉动作用减弱。

报告指出，年初以来工业企业利润增速止跌回正，企业整体经营状况有所改善，预计全年工业增加值增长6%。在经济仍存下行压力和外需走弱的情况下，企业对未来市场需求预期偏谨慎，民间投资持续下滑，制造业投资增速可能下行至3.5%左右。

前期房地产市场销售回暖带动上半年房地产开发投资增速回升，年内房地产开发投资增速有望维持在5%-7%之间，下半年增速可能放缓。基础设施建设投资具有逆周期特点，稳增长政策将支撑基建投资实现较快增长，全年增速20%左右。

年初以来建筑业PMI处于上升势头，建筑业商务活动指数和新订单指数处于扩张区间的较高水平，说明投资需求状况保持较好。预计2016年固定资产投资增长10%，基本保持平稳增长，其中制造业投资增速下降，房地产开发投资增速高于去年，基础设施建设投资保持较快增长。

美欧经济复苏缓慢，外需环境未见改善，报告预计下半年出口或维持小幅负增长，全年出口增长-2%左右。全年进口增长-4%左右。服务贸易逆差可能继续扩大，全年货物与服务净出口对经济增长的贡献率依然为负，预计为-0.2%左右。

今年下半年消费增速反弹的力度有限。全年消费增长10.5%左右。下半年CPI上行压力减小，全年涨幅在2%左右。PPI同比降幅逐渐收窄，预计全年平均为-2.4%，年末回升至0%左右。PPI的持续回升受到大宗商品价格企稳的影响，同时也反应出市场需求有一定程度上的改善。

综合预计2016年下半年银行信贷供给较为稳健。全年社会融资规模将达到17万亿元人民币左右，其中新增信贷约12.5万亿元。下半年，广义货币M2增速在基数效应影响下降于12.5%以下，全年M2增速可能维持在12.5%与13.0%之间。市场利率和贷款利率在信用风险增加的背景下进一步下降受到制约。

**资本流动总体趋稳，人民币汇率双向波动**

报告并预计，资本流动短期波动仍然较大，总体有望趋稳。2016年下半年，受国内外多重不确定性因素影响，中国仍面临资本流出压力，资本流动短期波动仍然较大。

但中国经济增速大幅下降可能性不大，资本市场开放政策有望继续发酵，境外机构投资者类型有望继续扩大，人民币单边贬值预期减弱，境内主体债务去杠杆化调整已近尾声，对外偿付风险明显降低。

总体来看，2016年，中国资本流动有望趋稳，资本外流规模将有所收窄。预计下半年中国资本和金融账户逆差2,000亿美元左右。

因此，尽管人民币面临一定的贬值压力，但贬值幅度基本可控。未来，在人民币汇率“参考收盘汇率”+“参考一篮子货币汇率”的双参考定价模式下，人民币汇率双向浮动特征将更加明显，汇率弹性将进一步增强，人民币兑一篮子货币汇率有望保持基本稳定。

至于下半年政策建议，报告认为，考虑到目前基准利率已达历史最低，企业融资成本已有明显下降，以及美联储年内仍有加息可能，再度降息人民币可能承受新的较大贬值压力等，预计下半年基准利率调整仍较为谨慎，不会轻易使用。主要为对冲外汇占款减少，预计下半年存款准备金率可能适度小幅下调1-2次，每次50个基点。（完）