下半年香港H股料表现向好并跑赢环球市场 因估值吸引--星展

路透香港7月14日 - 星展银行周四称，预期今年下半年香港H股表现向好，并可望跑赢环球市场，因估值吸引，同时受助于中国将维持较宽松的货币政策以及让人民币逐渐贬值。

星展零售银行及财富管理投资总监林哲文在记者会上称，中国在推行改革的同时仍需要寻求经济增长，但相信中国会采取适度宽松的货币政策而非大规模刺激措施去推动地产和直接投资，H股可望受惠。

“H股（恒生国企指数）是全球估值最便宜的市场之一，下半年应会跑赢环球市场，其中以收息类股份表现较佳。”他说。

他并说，预期人民币会继续逐渐贬值，明年人民币兑美元将跌至6.73，现时约6.68，因急速贬值将对国内金融市场带来不稳定，且引发资本外流。

林哲文并指出，预期美元在下半年将出现“最后一弹”，因美国仍有机会加息，但息口走势温和，对亚洲股市和商品及黄金价格有利，但预期美国股市下半年至少下跌10%，主要受累于环球企业盈利衰退蔓延，美国科技等企业盈利亦将出现倒退。

他并预期，欧洲股市在英国脱欧后亦面临下跌压力，一方面英国占欧盟出口比重7-8%对相关国家经济造成影响，另一方面脱欧后的市场震荡加深意大利银行业的不良贷款问题。（完）