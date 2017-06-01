版本:
中国
财经视点 | 2017年 6月 1日 星期四 11:54 BJT

至年底人民币兑美元汇率料在现水平2%区间内波动--光银国际

路透香港6月1日 - 光银国际周四的报告指出，今年上半年中国央行采取措施遏制资本外流，各项经济活动表现均胜预期，使人民币兑美元出现2%的反弹；预期到今年年底，人民币将在目前水平的2%区间内波动，即介乎6.6807至6.9533。

光银国际研究部主管林樵基在报告中称，汇率进一步自由化将增强市场机制在货币和资本市场中的作用，中国经济形势已出现企稳迹象，且受今年下半年经济活动加速的支撑，人民币也将企稳回升。

他说，“眼下特朗普政府政策充满变数，导致美元疲软，而欧元和英镑因经济向好而强劲，对人民币的正面溢出效应不断加强。”

他认为，中国央行宣布将在人民币对美元汇率中间报价模型中引入“逆周期因子”，有助于缓解市场“羊群效应”，有利于引导市场在汇率形成中更多关注宏观经济等基本面情况。并相信中国将继续推进汇率改革，提高金融体系的效率。

在岸人民币兑美元周四早盘进一步升破6.79元关口，至6.7878元，创近七个月新高。

光银国际为中国光大银行(6818.HK)(601818.SS)的香港投行分支。（完）

(记者 雷美珍；审校 吴云凌)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐