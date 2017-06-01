至年底人民币兑美元汇率料在现水平2%区间内波动--光银国际

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透香港6月1日 - 光银国际周四的报告指出，今年上半年中国央行采取措施遏制资本外流，各项经济活动表现均胜预期，使人民币兑美元出现2%的反弹；预期到今年年底，人民币将在目前水平的2%区间内波动，即介乎6.6807至6.9533。
光银国际研究部主管林樵基在报告中称，汇率进一步自由化将增强市场机制在货币和资本市场中的作用，中国经济形势已出现企稳迹象，且受今年下半年经济活动加速的支撑，人民币也将企稳回升。
他说，“眼下特朗普政府政策充满变数，导致美元疲软，而欧元和英镑因经济向好而强劲，对人民币的正面溢出效应不断加强。”
他认为，中国央行宣布将在人民币对美元汇率中间报价模型中引入“逆周期因子”，有助于缓解市场“羊群效应”，有利于引导市场在汇率形成中更多关注宏观经济等基本面情况。并相信中国将继续推进汇率改革，提高金融体系的效率。
在岸人民币兑美元周四早盘进一步升破6.79元关口，至6.7878元，创近七个月新高。
光银国际为中国光大银行(6818.HK)(601818.SS)的香港投行分支。（完）
(记者 雷美珍；审校 吴云凌)
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透上海6月22日 - 国际知名资产管理人--富达国际中国股票基金经理马磊周四表示，受A股纳入MSCI新兴市场指数以及中国宏观环境持续稳定双重因素鼓舞，预计下半年中国股市投资者情绪将有望转好。
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