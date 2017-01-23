银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升

路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。

其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.07%，较上期上升0.02个百分点。

“银行理财现‘春节行情’，一方面是由于资金面紧张，...另一方面是各家银行希望2017年有一个‘开门红’，纷纷推出高收益的‘新春’系列产品抢占市场。”普益标准称。

上周，14个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，17个省份的保本型银行理财产品收益率出现环比下降；31个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。

其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省、浙江省、山东省，分别为3.59%，3.53%，3.49%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份江苏省、广东省、上海，分别为4.31%、4.31%、4.30%。

上周在售的开放式预期收益型人民币产品数量为528款，较上期减少11款。其中，全开放式产品数量为277款，较上期增加3款；半开放式产品为218款，较上期减少18款，收益率披露较为完整的产品共375款。

上周净值型产品期间收益率最高的产品为中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发行的“尊享系列开放净值型（平衡精选主题）理财产品2015年第3期”，期间收益率为110.48%。

外币理财方面，上周共有美元理财产品26款，澳元理财产品3款，英镑产品1款。（完）