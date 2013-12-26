银行理财产品获准未来投资优先股

路透北京12月26日 -中国证券登记结算公司近日发布通知，允许银行理财产品分别在沪深交易所开立一个证券账户，投资优先股等固定收益类产品。此举意味着，未来在证交所市场发行的优先股的需求方将得到实质性扩容，为明年初优先股的启动作好准备。

中证登发布的《关于商业银行理财产品开立证券账户有关事项的通知》即日起实施。通知规定，商业银行理财产品可以参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资，但银行理财产品仍不能投资股票等权益类产品。

此前，银行理财及保险资金被业内视作是优先股的主要买家。不过，目前银行业总体上与证交所市场的联系并不紧密，不能投资股票等上市权益类产品，仅允许上市银行投资于证交所债市；而且银行理财产品并不能单独开立证券账户。

“该通知打开了银行资金通向资本市场的大门，虽然还只能投资于优先股，但毕竟是一个开端，这也标志着一个趋势，从长期来看，混业经营是必然，银行资金的投向在风险可控的前提下，有其多元化的需求。”某商业银行人士表示，

他同时认为，该通知暂不允许银行资金投资于权益类品种，主要是出于银行对风险的防控。

“银行理财产品获准在交易所设证券账户，能够缓解发行优先股对股市二级市场资金分流的作用，总体上来说对股市有利好，但利好程度很有限，因为不能投股票。”中信证券高级策略分析师张群表示。

通知还指出，农村合作银行、城市信用社、农村信用社等其他银行类金融机构发行的理财产品，亦可按本通知执行。

中国证监会近日已就优先股试点管理办法公开征求意见，估计1月将正式公布。据征求意见稿，上市公司公开发行优先股，其普通股需为上证50指数成份股；或作为支付手段，以收购和吸收合并其他上市公司或回购普通股以减少注册资本为目的，可以公开发行优先股。

欲了解公告详情，点选中国证券登记结算公司网站here

(发稿 张晓翀/林琦；审校 曾祥进)

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