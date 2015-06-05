中国工商银行和中信信托5亿元产业链信托产品陷入兑付危机

路透北京6月5日 - 继去年中诚信托30亿元山西煤炭企业信托项目爆发兑付风险后，银行信托合作类业务再爆兑付风险事件。由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)推荐且全部包销、中信信托设立的5亿元铸造企业信托项目出现兑付危机。

中信信托相关项目负责人周五表示，作为整体融资方案的组成部分，工行山西分行于2012年邀请中信信托定制信托计划向古冶集团发放贷款。信托计划项下信托受益权不分层，由工行山西分行私人银行部和工行总行个人金融部分两期向其行内143名投资者进行全额定向发售。

“产品延期后，从去年1月至今年5月27日，我们向工行提交了6套重组方案，从最初的（贷款）2.35亿元到1.5亿元，到现在为止工行仍没有明确的答复。”该负责人在情况说明会上介绍称。

中信信托提供的资料显示，“中信?古冶集团铸造产业链信托贷款集合资金信托计划”募集资金5亿元向山西古冶实业集团发放贷款用于“年产20万吨高端精密铸造项目一期工程”和“铸造产业链赏上游的黄草沟煤矿技改工程”。

信托计划期限为2+1年，其中，1号信托受益权信托本金2.3亿元，到期日为2015年3月8日;2号信托受益权信托本金为2.7亿元，到期日为2015年3月31日。

在该信托计划中，工行山西分行承担本信托计划代理收付银行及保管银行、工行山西交城支行承担资金监管银行等相关职责。

该项信托计划合同显示，工商银行山西分行及工商银行山西交城支行共收取代理收付费、其他代理费、保管费、监管费等四项费用加权平均约为3.5%/年，信托三年间，应收取费用合计约为5102万元;而受托人中信信托收取信托手续费率为1.9%/年，合计应收取2793万元。

路透已就上述事宜联系工行，暂未获得回复。

**多轮重组商讨未果**

去年一季度，古冶集团向中信信托提出贷款延迟一年申请，获同意。

去年12月1日，古冶集团再次向中信信托申请延迟还款，称其无法按期偿还中信信托贷款本金。中信信托与工行开始商讨重组方案。

12月4日，工行山西分行通知中信信托其拟向古冶集团授信2.35亿元解决部分集合资金信托本金；中信信托出资2.35亿元负责解决剩余信托贷款本金，古冶集团负责自筹资金支付信托贷款利息。12月12日，工行重新提出方案，称其仅能向古冶集团发放贷款金额不超过2亿元用于归还本信托计划。

2015年2月9日，工行山西分行明确提出古冶集团两个自然人股东在该行有1亿元委托贷款即将到期，希望将其向古冶集团发放的2亿元贷款中的5000万用于归还此委托贷款，剩余1.5亿元用于归还信托计划。

4月22日，工商银行山西省分行和中信信托召开了第一次投资人见面会，向投资人介绍了信托计划后续处置安排。截止目前，双方仍未就该项产品兑付达成一致。

前述项目负责人表示，为化解项目风险，自6月起已委派专人和安装监控设备进驻古冶集团下属控股子公司--交城县创新矿业有限公司厂区，对铁精粉销售过磅计量环节(榜单)及铁精粉销售总量进行监管核对，并按照销售单据的单价确定销售收入，对其销售收入进行监管。

“他们每笔合同的铁精粉销售收入的20%划转至监管账户，目前已收到古冶集团120多万的销售收入款，这部分资金将转至监管账户，用于偿还投资人本金。”负责人称。

他并表示，将继续与工行协调重组方案，“最坏打算是启动司法程序，但流程很漫长，而且这也意味着古冶集团面临倒闭，他们有3000多员工，目前并不是无法经营，只是现金流比较困难。”

中国信托行业协会数据显示，截至去年末，有369笔项目存在风险隐患，涉及资金达到781亿元。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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