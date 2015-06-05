中国工商银行和中信信托5亿元产业链信托产品陷入兑付危机

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 继去年中诚信托30亿元山西煤炭企业信托项目爆发兑付风险后，银行信托合作类业务再爆兑付风险事件。由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)推荐且全部包销、中信信托设立的5亿元铸造企业信托项目出现兑付危机。
中信信托相关项目负责人周五表示，作为整体融资方案的组成部分，工行山西分行于2012年邀请中信信托定制信托计划向古冶集团发放贷款。信托计划项下信托受益权不分层，由工行山西分行私人银行部和工行总行个人金融部分两期向其行内143名投资者进行全额定向发售。
“产品延期后，从去年1月至今年5月27日，我们向工行提交了6套重组方案，从最初的（贷款）2.35亿元到1.5亿元，到现在为止工行仍没有明确的答复。”该负责人在情况说明会上介绍称。
中信信托提供的资料显示，“中信?古冶集团铸造产业链信托贷款集合资金信托计划”募集资金5亿元向山西古冶实业集团发放贷款用于“年产20万吨高端精密铸造项目一期工程”和“铸造产业链赏上游的黄草沟煤矿技改工程”。
信托计划期限为2+1年，其中，1号信托受益权信托本金2.3亿元，到期日为2015年3月8日;2号信托受益权信托本金为2.7亿元，到期日为2015年3月31日。
在该信托计划中，工行山西分行承担本信托计划代理收付银行及保管银行、工行山西交城支行承担资金监管银行等相关职责。
该项信托计划合同显示，工商银行山西分行及工商银行山西交城支行共收取代理收付费、其他代理费、保管费、监管费等四项费用加权平均约为3.5%/年，信托三年间，应收取费用合计约为5102万元;而受托人中信信托收取信托手续费率为1.9%/年，合计应收取2793万元。
路透已就上述事宜联系工行，暂未获得回复。
**多轮重组商讨未果**
去年一季度，古冶集团向中信信托提出贷款延迟一年申请，获同意。
去年12月1日，古冶集团再次向中信信托申请延迟还款，称其无法按期偿还中信信托贷款本金。中信信托与工行开始商讨重组方案。
12月4日，工行山西分行通知中信信托其拟向古冶集团授信2.35亿元解决部分集合资金信托本金；中信信托出资2.35亿元负责解决剩余信托贷款本金，古冶集团负责自筹资金支付信托贷款利息。12月12日，工行重新提出方案，称其仅能向古冶集团发放贷款金额不超过2亿元用于归还本信托计划。
2015年2月9日，工行山西分行明确提出古冶集团两个自然人股东在该行有1亿元委托贷款即将到期，希望将其向古冶集团发放的2亿元贷款中的5000万用于归还此委托贷款，剩余1.5亿元用于归还信托计划。
4月22日，工商银行山西省分行和中信信托召开了第一次投资人见面会，向投资人介绍了信托计划后续处置安排。截止目前，双方仍未就该项产品兑付达成一致。
前述项目负责人表示，为化解项目风险，自6月起已委派专人和安装监控设备进驻古冶集团下属控股子公司--交城县创新矿业有限公司厂区，对铁精粉销售过磅计量环节(榜单)及铁精粉销售总量进行监管核对，并按照销售单据的单价确定销售收入，对其销售收入进行监管。
“他们每笔合同的铁精粉销售收入的20%划转至监管账户，目前已收到古冶集团120多万的销售收入款，这部分资金将转至监管账户，用于偿还投资人本金。”负责人称。
他并表示，将继续与工行协调重组方案，“最坏打算是启动司法程序，但流程很漫长，而且这也意味着古冶集团面临倒闭，他们有3000多员工，目前并不是无法经营，只是现金流比较困难。”
中国信托行业协会数据显示，截至去年末，有369笔项目存在风险隐患，涉及资金达到781亿元。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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