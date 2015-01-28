工行“融e购”企业商城上线 为企业提供线上融资

路透北京1月28日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三表示，该行旗下的“融e购”企业商城于近日正式对外营业，为企业在线交易、融资等提供服务。

工行新闻稿表示，新上线的企业商城可为企业客户提供商贸信息撮合、商品在线交易、在线支付融资等服务，还可为投资银行客户、票据经营机构等提供线上信息发布及交易撮合等服务。

“（企业商城）是继“融e购”B2C商城上线后，工行在电商平台建设领域的又一重要举措。”工行表示。

去年初，工行旗下的“融e购”电子商务平台已正式上线营业。

以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)此前在银行业率先推出电子商务金融服务平台--善融商务，面向广大企业和个人提供专业化的电子商务服务和金融支持服务，包括企业商城（B2B）、个人商城（B2C）和房e通。

中国国务院去年下发意见称，要拓展网络消费领域，推进商务领域大数据信息服务平台建设，促进线上线下融合发展。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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