（修正）综述：工行互联网金融强势出击 行长易会满神似乔布斯布道“e-ICBC”

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路透北京3月19日（作者 李贺） - 一口气推出三个互联网金融产品和三个平台、行长客串乔布斯现场发布产品。这不是一家小型商业银行的涅槃之举，而是全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一的互联网金融品牌发布会。

工商银行当天正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”，还一口气介绍了去年以来推出的“融e行”直销银行，以及“融e购”电商平台和“融e联”即时通讯平台等诸多产品，摆出了一场丰盛的互联网金融大餐。

如果你还觉得陌生，拿出手机来体验一把近期炫爆移动终端的工行亿元红包摇一摇活动，不仅能摇出红包，更会迅速拉近你和“e-ICBC”的距离。

“宇宙行的互联网金融发布会，易会满这演讲好有Feel...大家纷纷表示有似见乔布斯的乱入感,工行成为国内第一家发布互联网金融品牌的商业银行，转型有诚意。”一位工行发布会参加者如是评价。

易会满此场互联网金融秀的演出，不仅代表一位银行行长的角色转型，更寓意着金融机构借助互联网的转型也已经在路上。

互联网金融起步的2014年，银监会批复深圳前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行进入筹建阶段。从目前披露信息来看，微众、网商银行会发展成为网络银行，这种“轻资产重服务”的发展模式所产生的鲶鱼效应、示范效应，将对中国银行业及其监管模式产生深远影响。

同在去年初，工行旗下的“融e购”电子商务平台正式上线营业，而再早先，以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)也在银行业率先推出电子商务金融服务平台--善融商务。彼时，市场质疑，大型银行触网的动力和对互联网思维的理解。

工行董事长姜建清则在现场介绍，该行B2C电商平台“融e购”，对外营业14个月，注册用户已达1,600万人，累计交易金额突破1,000亿元人民币，交易量进入国内十大电商之列。

对于工行借互联网转型的速度，姜建清指出，以往经验，年交易规模达到100亿元，一般电商需要7年，融e购仅用了204天；而基于客户线上线下直接消费的信用贷款产品“逸贷”，去年累放2,300亿元，与全国P2P网贷成交额之和基本相当。

中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)总裁郁亮表示，今年万科目标在工行融e购平台上实现房屋销售额100亿元，并和工行电商平台深度融合，建立线上全流程模式。

在转型线上的同时，工行仍将受益于线下资源。姜建清指出，工商银行目前在境内有近1.7万家网点，在全球40多个国家和地区有300多家境外机构，这是区别于其他纯“线上”互联网企业的最大优势。

“线下网点在处理复杂和高风险业务，以及支持客户个性化、差异化服务上有着不可替代的重要作用，近年来工行线下网点中高端客户总量和高端业务占比一直呈增长之势。”他表示。

互联网研究机构艾瑞咨询集团去年底的报告指出，受用户需求以及市场竞争压力推动，银行业的互联网化将是大势所趋，未来，互联网甚至将成为商业银行争夺用户的主战场。

目前，银行的互联网金融服务主要有三类，即账户管理、电商平台和投融资平台，现已初具规模。未来银行业将逐渐丰富互联网服务的形式和内容，势必不断增加对ＩＴ方面的成本投入，投入将集中在两方面：一是数据收集及处理；二是移动互联网。

**先搭台再谈钱**

工行互联网金融品牌发布仪式上，工行董事长和工行互联网金融产品客户代表一起上台却站在了最角落。台下人戏称，姜董是来“打酱油的”。

但从工行已提供的某些产品来看，远离金融属性，说这些产品“打酱油”似不为过，但恰恰是这些能粘住客户的属性，则反映出深刻的互联网思维。

“在‘融e购’B2B平台上，企业有能力做大宗商品B2B商城的，我们把金融环节嵌入，为大型物资贸易公司提供账户管理、交易结算、融资信息服务。”易会满称。

此前，某股份制银行高管表示，现在银行经营要先获取客户再做生意。

“融e联”作为工行推出的即时通讯软件，易会满称，客户经理利用它，可与客户实时交互；目前，已经有1,168万名客户在使用，该产品还有社交功能，建立朋友圈。

工行私人银行市场发展部总经理杨挥对路透表示，利用“融e联”客户经理和客户可以随时沟通，推介投资机会，并帮助实时下单，不用去银行网点。

对于搭建平台后的加成效应，姜建清表示，以前，客户信息积累仅仅是跟着金融交易获取来的，而现在工行通过搭建融e购电商平台，打通了生活、信息、金融服务全链条，从中获取到涵盖商户和消费者注册、社交、物流、交易等各个节点的信息。

他表示，工行建立了数据分析师队伍，运用大数据技术，专门对多维客户信息进行深度挖掘应用，精确把握客户的消费模式和行为偏好，深入发掘客户已知甚至是潜在的金融需求，实现更多的商业机会。

对于工行大数据的使用，易会满透露，只要在“融e购”购物超过100元，工行就能实时向客户推介贷款申请信息，而工行利用大数据已经对四亿存量客户做了信用预授，客户系统状况已经掌握。

**成绩有待检验**

对于平台横向扩展，姜建清透露，目前工行正在打造一个覆盖衣、食、住、用、行的“工银e生活”线下店商圈，线上向客户推送本区域特惠商户和优惠信息，线下通过网点对合作商户提供全方位金融服务。

易会满也在发布会上透露，人民银行目前正在研究远程开户，只要远程开户技术解决，“融e行”就能覆盖到县域及以下的区域的金融服务需求。

宏源证券研究所副所长易欢欢表示，工行推“融e”互联网品牌，基于场景、模式和应用，借鉴了一些互联网公司的思维，并有庞大的用户基础和一定的数据优势；但能否成功转型，要看第一时间的市场信息能否及时传递到互联网用户平台上，并建立良好机制。

国金证券银行业分析师马鲲鹏认为，虽然国家的互联网金融战略等因素对工行的转型有推动作用，但未来的成绩还要继续观察；比如在大数据获取挖掘上的效果就取决于平台的交易量和数据，需要平台的活跃度。

今年初，工商银行宣布，该行旗下的“融e购”企业商城正式对外营业，为企业在线交易、融资等提供服务。

中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制度改革，推进大众创业、万众创新，提出要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。（完）

(审校 毕晓雯)

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