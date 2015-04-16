东亚银行与微众银行订战略协议 在理财、互联网金融等多方面合作

路透香港4月16日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行(0023.HK)周四宣布，其全资附属公司东亚中国与内地微众银行签订战略协议，合作领域包括但不限于客户互荐、信用卡业务、小微及个人贷款业务、理财业务、同业授信及互联网金融。

东亚银行表示，战略协议为双方将来的合作定下框架，双方如有任何具体业务合作，将另行进行约定及签订协议。上述各项业务的启动亦以获得所有必要的监管许可为先决条件。

去年成立的微众银行是中国首批年成立，是中国内地首批民营商业银行之一，及首家上线的互联网银行。其主要股东为腾讯(0700.HK)（占总股本30%）、百业源投资（占总股本20%）、立业集团（占总股本20%）。

东亚银行今天微幅收高0.15%，报32.9港元，过去一个月累计升12%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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