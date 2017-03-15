交行将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重--董事长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长牛锡明称，将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重，而受益供给侧结构性改革，银行长期资产质量将得到夯实和提升，改革过程对交行的资产质量一定有影响，但不会“不可承受”。
周三金融时报刊登对牛锡明的专访指出，一方面对技术装备先进、产品有竞争力的钢铁、煤炭等行业支持类客户，按商业可持续原则继续给予信贷支持，同时将信贷业务向核心生产企业和上市主体集中。
另一方面，严格控制对违规新增产能的信贷投入，对低层级客户，落实减持压降和担保加固措施，加快退出中长期亏损、失去市场竞争力的企业，特别是列入“僵尸企业”名单的客户。
“供给侧结构性改革对银行而言，短期有阵痛，但长期将受益。随着市场出清和结构优化，银行长期资产质量得到夯实和提升。”他称。改革过程对交行的资产质量一定有影响，但不会让我们“不可承受”。
牛锡明认为，交行资产质量有保障的原因是政府处理“僵尸企业”以“多兼并重组、少破产清算”的方式进行，同时会惩戒恶意逃废银行债务企业，维护债权人合法权益；且交行对产能过剩行业一直采取严格的管控措施，持续压降风险敞口。
他称，交行建立了环保政策“一票否决制”；严格客户准入标准、加强存量客户分类管理、实施限额管理；根据客户层级、内评结果、环保达标等要素，对“两高一剩”行业客户全面筛查，强制减退低层级客户，引导向行业最优质的企业集中，比如，钢铁和煤炭生产行业这类企业占比达到70%。
未来，交行希望在‘一带一路’战略推进过程中成为一家有影响力的主力银行。接下来交行将加强与沿线省政府的战略合作，加大对优质央企“走出去”的支持力度，积极参与基础设施建设以及装备制造产业的转型升级；完善“一带一路”沿线服务网络。
“重点考虑在东欧、中东、南亚等“一带一路”项目集中的区域设立机构，未来3年到5年，力争海外银行机构数量达到20家至25家。同时，研究在相关国家的投资并购机会。”他称。
他并强调，将发挥“交行-汇丰”战略合作的独特优势，做大两行“1+1全球金融服务”以及在银团贷款、专案融资及跨境人民币结算等领域的合作。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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