中国经济增速料逐季放缓 升息或整体降准皆不可能--交行

路透北京7月5日 - 中国交通银行金融研究中心周三表示，在投资及消费等经济增长动能减弱、PPI高位回落以及金融去杠杆等因素的影响下，年内经济增长难以持续回暖；预计中国一季度GDP增速可能是年内高点，此后会逐季温和回落，全年在6.7%左右，二、三、四季度的经济增速分别为6.8%、6.7%，6.6%。

交行首席经济学家连平在下半年宏观经济金融展望会议上并称，针对中国下半年宏观经济金融运行态势，建议进一步拓宽流动性管理工具适用范围，避免金融业过快收缩诱发流动性风险；下半年货币政策很可能维持稳健中性的基调不变，不会上调基准利率，基本判定年内也不会整体性调降准备金率。

“在政策维持稳定、出口对经济增长转为正拉动、物价整体温和、部分行业市场出清及资金重新“脱虚入实”等因素的支撑下，年内也不必担心经济出现硬着陆的风险，”连平称。

他提及，在销售端的拖累和资金端的约束下，房地产投资增速将呈现“先扬后抑”局面，自二季度见顶回落步入下行阶段；但在土地购置和去库存政策的对冲下，开发投资增速下降将减缓，预计全年增速约5%左右。

交行综合预计，全年信贷增速在12.5%附近，全年信贷增量约为13.5万亿，全年社会融资规模增量约为18.5万亿。

而广义货币信贷增速下半年主要受去杠杆进度影响较大，可能在低位徘徊。在货币当局多种调控工具综合配合使用的前提下，全年实现市场流动性基本稳定的目标难度并不大，但不排除局部考核时点的市场流动性出现紧张状态。

下半年，在人民币汇率定力增强以及监管部门针对外汇和资本流动宏微观审慎监管加强背景下，资本流动将保持弱平衡，预计全年银行代客结售汇逆差1,200亿美元左右，外汇占款减少7,000亿元左右。

受中国经济增速放缓，美联储加息及缩表预期等影响，下半年人民币对美元汇率贬值压力可能大于上半年，但贬值幅度有限。人民币汇率或将阶段性的双向波动，汇率预期将基本平稳。

谈及系统性风险，交行认为，目前房地产库存总量仍在高位，且房地产部门杠杆率水平提升较快，加之房地产行业抗风险能力整体较弱，房地产泡沫风险仍需警惕。未来需要重点关注的是房地产价格出现较大波动可能会引发的信用风险。

下半年，综合考虑货币政策保持稳健中性、监管更为注重节奏和力度以及经济下行压力加大，预计银行间市场流动性将维持紧平衡，市场利率不会呈现明显上行趋势。

**流动性调控不断完善**

谈及下半年政策，连平表示，稳健中性货币政策基调不变，流动性调控及预期管理机制不断完善。

为兼顾好流动性基本稳定、实体经济稳步增长、金融去杠杆协同推进，下半年货币政策很可能维持稳健中性的基调不变，不会上调基准利率，上调流动性工具的操作利率也会多方面因素综合考量。

而准备金率调整由于其较基准利率更强的市场信号，使用则更为谨慎，基本判定年内不会整体性调降准备金率。未来货币当局更多地仍会使用逆回购+结构性工具的形式对市场流动性进行综合管理，以维持市场流动性基本稳定。

至于积极财政政策，在财政收入增长放缓的制约下，积极财政政策将不断丰富政策细节及内涵，提升财政资金使用效率和精准度。继续加强对重大项目建设的支持，发挥政策稳增长的支撑作用。提升财政政策结构性调节力度，对战略性新兴产业、信息产业、文化产业提供政策支持，促进现代服务业发展。财政支出有保有压，在加大力度补短板、惠民生的同时，压缩非重点支出，加大减税降费力度。

交行还强调要盘活巨额财政存量资金，将积极财政政策的效应落到实处。尽管财政支出效率和结构较过去已经有所优化，但财政资金管理和使用粗放问题依然存在，机关团体存款在M1中占比已由次贷危机前的10-15%的占比水平提升至50%左右。要做好盘活财政存量资金工作，创新各类别机关团体账户管理，加快计划资金使用进度，提升使用效率。

“从财政支出情况来看，上半年积极的财政政策支持力度要大于往年。二季度之后受经济运行趋缓、减税降费政策的影响，财政收入增长逐月放缓，可能逐渐影响财政支持力度。“交行称。

交行建议，应关注中小银行可能存在的流动性风险，适时实施具有维稳性质的适度逆向调节；避免金融业过快收缩诱发流动性风险，进一步拓宽流动性管理工具适用范围；继续采取针对性降准措施推动商业银行加大对小微企业贷款投放。

房地产长效机制的研究和执行工作将加快推进。在房地产税方面，预计未来将分时间批次、分具体方案逐步落地、区别执行。在住房制度方面，积极发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度。

此外，还要保持人民币汇率基本稳定，进一步增强汇率弹性。应充分发挥逆周期调节因子作用，适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的“羊群效应”，合理引导和管理市场预期，保持人民币汇率的基本稳定。

中国人民银行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发 展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政 策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

日前中国银行发布三季度展望报告，预计三季度中国GDP(国内生产总值)同比增速降至6.7%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨1.4%左右；全年GDP增长6.8%左右。并表示要特别关注各政策之间的协调与配合，避免政策过度“叠加”。（完）