怕被抓 境外游成瑞士银行家禁忌

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世10月23日 - 看到有同行在国外被捕，瑞士的银行家们在安排冬季度假计划前，也许会先打电话给自己的律师。

瑞银前高管威尔（Raoul Weil）周末前往意大利博洛尼亚（Bologna）旅行时被捕，如今被关在意大利一所监狱中，可能会被引渡到美国。数以百计的瑞士银行高管被指控协助美国公民避税，威尔就是其中的一员。

“我们可能都会去国内的提契诺（Ticino）和格劳宾登（Graubuenden）度假，”一位资深私人银行家对路透说。银行家们对海外旅行心存顾忌，纷纷关注国内的风景名胜。

“肯定（对威尔一事）感到担心，这是一定的，”这位银行家要求不透露他本人以及供职银行的名称。

威尔现年54岁，他五年前曾被美国检方公开起诉，目前还不清楚他为何此次会选择去境外旅行。瑞士不会因涉嫌税务欺诈而将本国公民引渡至他国，但意大利已予以美国六周时间办理引渡程序。

威尔与妻子上周五在博洛尼亚一家酒店办理入住，此后被捕，他对相关指控矢口否认。

目前尚不清楚有多少瑞士人面临被捕风险，有些人可能是美国秘密起诉的对象。美国司法部未回复具体数字，而瑞士美国商会执行长纳维尔（Martin Naville）认为可能有几十个。

纳维尔表示，因担心落入美国司法部的抓捕网，数以百计的人减少旅行，避免踏上美国领土。

“可以说，现在得有1,000人因为害怕而不愿去美国旅行。”（完）