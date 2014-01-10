《热点透视》银行家从过往奖金中寻求慰藉

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie/Dominic Elliott

路透纽约/伦敦1月9日 -在领奖金的时候，投资银行家想要有好心情，就只能看过去，不能看将来。由于第四季业绩平平，纽约和伦敦金融界人士的总薪酬不大可能较2012年上调。这一趋势有可能持续，因为整个金融业的营收增长未来几年预计都将迟滞。不过，银行股价表现倒是可以让薪酬情况略有改观。

限售股奖励目前至少占银行家和交易员总薪酬的一半。这个比例常常还更高。而在金融危机发生前，占比约为四分之一。

这样设计新的薪酬结构是为了防止银行家冒过多的风险。然而，这也给银行带来一些束缚。

据巴克莱称，瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和瑞银集团UBSN.VX的薪酬中，薪金和延付薪酬成本目前占80-90%。这限制了金融机构当前年度所能发放的薪酬规模，也降低了他们在股东权益报酬率(ROE)较低时削减成本的空间。过去几年每当ROE较低时，这些金融机构就会节省成本。

业务明显改善或能带来帮助，但目前不大可能实现。据汤森路透统计的分析师预估显示，高盛(GS.N)未来两年的营收和净利预计将持平。摩根士丹利(MS.N)的获利有望增加50%，但其中大部分有可能来自财富管理部门。

他们的股东权益回报也不太可能很高。以高盛和摩根士丹利为例，据Bernstein分析师估测，如果这两家投行的每个业务部门都实现有史以来最佳表现，且薪酬占营收的比例下降5%，他们2013年的ROE分别都只有15%和10%。业内高层有很长时间一直声称，业务复苏期间的奖金涨幅不会高于营收增幅。

那意味着银行家只能从以前的工资单中寻找慰藉。比如，他们中间有人2011年领到的股票奖励现在可以抛售了，这部分人应该会很开心。美国银行(BAC.N)股价在过去两年里上涨了近两倍。花旗(C.N)、高盛和摩根士丹利的股价均翻了倍。瑞银和摩根大通(JPM.N)的股价也上涨超过三分之二。

最后拿到的钱数常常没有危机前那么可观。不过，会让银行家感到悲欣交集的是，过去竟然反映了他们未来价值的大部分。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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