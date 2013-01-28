银行家及决策者称欧债危机尚未结束 战胜困难尚需时日

路透达沃斯1月26日 - 国际银行家和各国财长周六警告称,尽管欧元目前企稳,但欧洲危机尚未结束,还需若干年才能克服欧洲经济困难及严重失业的问题.

瑞典财政部长柏格(Anders Borg)在与主要商业银行家、政府官员、央行官员和工会高层人士私下举行会议后对路透表示,"金融市场和身处实质经济中的人,尤其是政府方面的人,彼此之间有很明显的分歧,金融市场认为很多问题已经有所解决."

他称,今年欧洲失业率将仅从11.8%降至11.7%,经济成长迟滞,多数国家的实质薪资没有增长,瑞典和法国这样的国家要用数年才能改革自身的劳动市场.

"宣布危机已经结束是非常危险的,因为这将损害危机洞察力,各企业、各国人民、各工会必须具备这样的洞察力,才能顺利走过危机,"柏格称.

瑞典不是欧元区成员国,自2009年底以来,柏格一直是欧元区解决主权债危机方式最严厉的批判者之一.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德意志银行联席行政总裁贾殷(Anshu Jain)拒绝对记者发表评论.

与会人士表示,今年的气氛比一年前更轻松,当时大家对拯救欧元区免于分裂有一种紧迫感.

与会的中国人民银行副行长易纲表示,他此前已对贸易保护主义,以及美国、日本、英国和其他央行印钞的负面影响表示了最严重的关切.

"保护主义是个大问题,就资本流动方面来说,发达经济体的量化宽松政策引发金融市场的不确定性,"他在接受采访时对路透表示.

"流动性太多,全球流动性过剩.竞争性货币贬值当然是一方面.如果每个国家都推出量化宽松或者超级量化宽松政策,想把本币贬值,那么要对哪种货币贬值呢?"

一位不愿透露姓名的欧洲商业银行资深银行家称,金融市场认为欧元区分裂风险已消退的乐观情绪脱离实际.

"危机尚未结束,认为尾部风险已消退的看法是危险的,"这位银行家称.

"尾部风险"意指因罕见事件导致资产突然失去价值的可能性.

欧元区一些银行周五向欧洲央行提前偿还低息三年期贷款的规模大于预期,引发人们认为欧债危机最严峻阶段目前已结束,市场正在企稳的感觉.

这些银行1月28日当周料将再向欧洲央行偿还逾1,300亿欧元贷款,这是至少部分金融体系正在好转的迹象.(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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