银行业者提出两个替代Libor的可能选择

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月20日 - 由多家国际银行及清算所组成的替代参考利率委员会(ARRC)周五表示，已提出两个取代伦敦银行间拆放款利率(Libor)的可能选择。
ARRC表示，在与美国联邦储备委员会(美联储/FED)合作下，选出的两个可能替代利率分别是：美联储的银行隔夜融资利率(OBFR)，以及美国国债隔夜质押回购利率。
“改用新指标利率的理由非常强。新指标利率将因为有大量交易而非常可靠，将会不容易受到操纵，”美联储理事鲍威尔向路透表示。
ARRC表示，它所选出的两个替代利率都代表“强大”市场，每日成交金额都高达3,000亿美元。
这个参考利率的相关牵动极为重大：Libor指标三个月期利率是美国市场160万亿美元贷款的参考利率，加上欧洲及亚洲的相关利率，全球大约350万亿美元信贷皆与Libor挂钩。
ARRC提议一个阶段性引入新参考利率的框架，使金融市场受到的干扰降至最低。根据这项计划，与Libor挂钩的交易能够继续存在，在此同时，逐步提高交易商及投资人对新指标利率的接受度。
ARRC成员包括15家大型跨国银行，并与美联储、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、及纽约联储银行合作。纽约梅隆银行、芝商所及LCH.Clearnet等清算所，亦参与ARRC。
ARRC是在2014年11月展开这项工作，英国、日本、瑞士及欧元区当局亦展开类似行动。
OBFR是由纽约联储银行发展得出，3月时推出，每日相关交易达3,000亿美元。美国公债质押回购利率的交易规模亦相去不远。
鲍威尔表示，目前计划是今年稍晚由ARRC选出一个替代利率，预计采用新利率进行的交易最快明年开始。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。