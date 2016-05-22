银行业者提出两个替代Libor的可能选择

路透纽约5月20日 - 由多家国际银行及清算所组成的替代参考利率委员会(ARRC)周五表示，已提出两个取代伦敦银行间拆放款利率(Libor)的可能选择。

ARRC表示，在与美国联邦储备委员会(美联储/FED)合作下，选出的两个可能替代利率分别是：美联储的银行隔夜融资利率(OBFR)，以及美国国债隔夜质押回购利率。

“改用新指标利率的理由非常强。新指标利率将因为有大量交易而非常可靠，将会不容易受到操纵，”美联储理事鲍威尔向路透表示。

ARRC表示，它所选出的两个替代利率都代表“强大”市场，每日成交金额都高达3,000亿美元。

这个参考利率的相关牵动极为重大：Libor指标三个月期利率是美国市场160万亿美元贷款的参考利率，加上欧洲及亚洲的相关利率，全球大约350万亿美元信贷皆与Libor挂钩。

ARRC提议一个阶段性引入新参考利率的框架，使金融市场受到的干扰降至最低。根据这项计划，与Libor挂钩的交易能够继续存在，在此同时，逐步提高交易商及投资人对新指标利率的接受度。

ARRC成员包括15家大型跨国银行，并与美联储、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、及纽约联储银行合作。纽约梅隆银行、芝商所及LCH.Clearnet等清算所，亦参与ARRC。

ARRC是在2014年11月展开这项工作，英国、日本、瑞士及欧元区当局亦展开类似行动。

OBFR是由纽约联储银行发展得出，3月时推出，每日相关交易达3,000亿美元。美国公债质押回购利率的交易规模亦相去不远。

鲍威尔表示，目前计划是今年稍晚由ARRC选出一个替代利率，预计采用新利率进行的交易最快明年开始。(完)